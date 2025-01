Rückkehrer des Grauens: Will sich die Eintracht diesen Marmoush-Ersatz wirklich antun?

Frankfurt am Main/Paris - Das Albtraum-Szenario für (wohl fast) jeden Eintracht-Fan nimmt immer mehr Gestalt an: Omar Marmoush (25) könnte die SGE aufgrund der Lockrufe der megareichen Klubs aus England in diesem Winter verlassen. Doch ein potenzieller Ersatzmann könnte die Nackenhaare der Anhänger noch mehr zum Aufrichten bringen.