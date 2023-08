Transferpoker um Kolo Muani: Geheimer Nachfolger enthüllt?

Frankfurt am Main/Paris/Vigo - Die mutmaßliche mündliche Einigung zwischen Eintrachts Megastürmer Randal Kolo Muani (24) und Paris Saint-Germain sorgten am gestrigen Samstag für einen ersten Durchbruch im Transferpoker. Derweil scheint die SGE einen überraschenden Nachfolger in der Hinterhand zu haben.