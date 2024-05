Wechselt Cottbus' Tim Heike zu Dynamo Dresden? Das ist dran an den Gerüchten!

Tim Heike (r.) wurde in Cottbus meist als Rechtsaußen eingesetzt. Bei seinem neuen Klub wird ihm ein Stammplatz in einem System mit zwei Spitzen zugetraut. © Sebastian Räppold/Matthias Koch/dpa

Unabhängig davon werden die Spekulationen weitergehen, Heikes Profil war auf der populären Website transfermarkt.de am Sonntag-Vormittag das meistgeklickte.

Zu Wochenbeginn soll endlich das gut gehütete Geheimnis um Heikes Zukunft endlich gelüftet werden, wenn sein neuer Arbeitgeber den Goalgetter vorstellen wird.



Nach TAG24-Recherchen verfügt Heikes neuer Verein über einen stabilen Kaderkern mit hohem Drittliga-Format und will in der kommenden Saison um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mitspielen.

Ein Ziel, das mit Cottbus im ersten Jahr nach dem Aufstieg als illusorisch erachtet wird.

Dennoch schreiten in Cottbus die Planungen für die neue Saison unentwegt voran. "Ich hoffe, dass uns morgen noch was ganz Großes gelingt", kündigte Claus-Dieter Wollitz (58) am Samstag nach dem Pokalsieg gegen Babelsberg an.

Dem Vernehmen nach hofft Cottbus auf eine schnelle Zusage von Altglienickes Ausnahmekönner Tolcay Cigerci (29).