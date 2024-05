Endlich mal gute Dynamo-Nachrichten: Kutschke bleibt!

Dresden - Es geht doch: Am Samstagmittag gab Dynamo Dresden die Verlängerung von Stefan Kutschke (35) bekannt! Der Kapitän meldete sich per Video-Botschaft zu Wort und verkündete seinen Verbleib. Zuvor hatten die Ultras lautstark gefordert, der Stürmer müsse auch in der kommenden Saison im Trikot der Sportgemeinschaft auflaufen.