Über ein Jahr vereinslos: Ex-Hertha- und DFB-Star Plattenhardt beendet Karriere

Berlin - Sein letztes Spiel absolvierte er in Wolfsburg. Ende Mai 2023 führte Marvin Plattenhardt (32) Hertha BSC beim 2:1-Auswärtssieg als Kapitän aufs Feld. Es sollte das letzte Mal sein - nicht nur bei der Alten Dame. Plattenhardt hängt die Fußballschuhe endgültig an den Nagel.

Marvin Plattenhardt (32) beendet nach 278 Bundesligaspielen seine Karriere. © Soeren Stache/dpa

Seit einem Jahr schon war er auf der Suche nach einem neuen Verein. Angebote gab es zwar, das passende war offenbar aber nicht dabei.

"Jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich sage: 'Fertig! Ich hänge die Schuhe an den Nagel'", sagte der 32-Jährige der "Bild". "Zwischen Sommer 2023 bis Ende Januar 2024 gab es einige Gespräche mit Clubs in diversen Ländern, doch das Gesamtpaket war da für mich in Bezug auf meine Familie und Firma nicht passend. Das wollte ich einfach nicht machen."

Neun Jahre lang trug Plattenhardt das blau-weiße Trikot, wurde in der Relegation zum Held und führte die Mannschaft in der Abstiegssaison gar als Kapitän aufs Feld.

Es hätten sogar noch mehr als 239 Pflichtspiele werden können. Hertha habe ihm ein Angebot zu reduzierten Bezügen angeboten. "Ja, das war noch im Winter unter Ex-Manager Fredi Bobic. Aber ich hatte Bock auf das Ausland."