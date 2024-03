Verband sagt alle Fußballspiele im Amateurbereich ab: Der Grund ist traurig

Bremen - Traurig: An diesem Wochenende (8. bis 10. März) finden in Bremen ab der D-Jugend aufwärts keinerlei Punkt-, Pokal- und Freundschaftsspiele im Amateurbereich statt. Das teilte der Bremer Fußball-Verband (BFV) mit.

In Bremen finden an diesem Wochenende ab der D-Jugend aufwärts keinerlei Punkt-, Pokal- und Freundschaftsspiele statt. (Symbolfoto) © Jannis Mattar/dpa

Demnach wurde die Generalabsage am Donnerstagabend im Rahmen einer außerordentlichen Sitzung des BFV-Vorstands beschlossen.

Grund für die Absetzung der Spiele ist die "zuletzt hohe Anzahl an Vorfällen auf den Sportplätzen im Verbandsgebiet", verdeutlichte der BFV. Der Verband will laut eigener Aussage so ein klares Zeichen gegen Gewalt, Hass und Diskriminierung in seinen Spielklassen setzen.

Laut BFV gab es allein am vergangenen Wochenende mehrere schwere Vorfälle. So kam es nach einem Herrenspiel zu einer Rudelbildung mit Tritten gegen den Kopf und sogar dem Ziehen eines Messers.

Bei einer C-Jugend-Partie liefen zudem drei Zuschauer auf das Feld, um auf einen Spieler der Gästemannschaft loszugehen. Nur das beherzte Eingreifen des Heimteams verhinderte demnach eine Eskalation.

Zu guter Letzt kam es bei einem Spiel der Ü32-Senioren auch noch zu diskriminierenden Äußerungen und Gewaltandrohungen gegenüber dem Schiedsrichter.