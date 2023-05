Kommentar zum Heidenheimer Aufstieg: Provinz-Klub betritt die ganz große Fußball-Bühne

Heidenheim - Die Fußball-Bundesliga ist um eine Attraktion reicher! Mit dem 1. FC Heidenheim mischt in der kommenden Saison ein Underdog im Fußball-Oberhaus mit, der im Grunde nichts zu verlieren hat. Dennoch wird man mehr als nur Mentalität brauchen, um die Liga zu halten.

So sehen Sieger aus! Die Heidenheimer Spieler lassen sich nach ihrem Bundesliga-Aufstieg von ihren Fans feiern. © Tom Weller/dpa

Grenzenloser Jubel auf der Schwäbischen Alb: Als nach einer schier endlosen Nachspielzeit nach dem 34. Spieltag in Regensburg (2:3) endlich der Abpfiff ertönt, brechen bei den Spielern und Verantwortlichen des 1. FC Heidenheim alle Dämme.

Bundesliga! Bundesliga! Heidenheim ist dabei! Ein Spiel, das an Dramatik kaum zu überbieten war, legt den Grundstein für alles, was nun kommt: Bayern München, Borussia Dortmund und ganz viel Spitzenfußball. Das beschauliche Heidenheim an der Brenz zählt gerade einmal knapp 50.000 Einwohner.

Zur besseren Einordnung: In einige Bundesligastadien der Republik passen mehr Menschen! Ein Grund mehr, sich für die bescheidenen Heidenheimer mitzufreuen.

Doch nach der Euphorie, die nun völlig zurecht rund um die Schwäbische Alb herrscht, werden die Heidenheimer Profis von der harten Bundesliga-Realität eingeholt werden.

Damit das große Abenteuer nicht zu einem schmerzhaften Intermezzo gerät, müssen viele Rädchen ineinander greifen.