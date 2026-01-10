Sensations-Tor und mal wieder El Mala: Spektakel zwischen Heidenheim und dem 1. FC Köln

Heidenheim - Was für ein Spektakel zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem 1. FC Köln am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga ! In einem chancenreichen Match trennen sich beide Mannschaften mit einem 2:2 (2:1)-Unentschieden.

Said El Mala bejubelt sein siebtes Saisontor und den 2:2-Ausgleich für den 1. FC Köln in Heidenheim. © Harry Langer/dpa

Said El Mala war es zu verdanken, dass die Geißböcke nicht mit einer Niederlage ins Jahr 2026 gestartet sind. Der U-Nationalspieler, der in den ersten 45 Minuten noch auf der Bank schmoren musste, egalisierte die 2:1-Halbzeitführung der Gastgeber bereits drei Minuten nach Wiederanpfiff.

Der 19-jährige Flügelspieler bekam den Ball auf der linken Seite, zog nach Innen und schloss dann mit dem rechten Fuß ab. Dabei hatte El Mala Glück, dass sein Versuch noch abgefälscht wurde und so über Diant Ramaj hinweg ins Tor flog.

Zunächst hatte Marvin Pieringer die Heidenheimer mit einem Sensationstor in Führung gebracht (15.). Nach einem Einwurf schnappte sich Jan Schöppner den Ball, flankte ihn in die Mitte, wo Pieringer halb im Fallen mit einem angedeuteten Fallrückzieher mit dem Rücken zum Tor das Leder volley unter den Querbalken unterbringen konnte.

Doch nur drei Minuten später folgte der postwendende Ausgleich. Alessio Castro-Montes schlug die Kugel in den Sechzehnmeterraum, wo Aushilfsinnenverteidiger Eric Martel den Ball mit dem Hinterkopf ins Tor bugsieren konnte.