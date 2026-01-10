Sensations-Tor und mal wieder El Mala: Spektakel zwischen Heidenheim und dem 1. FC Köln
Heidenheim - Was für ein Spektakel zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem 1. FC Köln am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga! In einem chancenreichen Match trennen sich beide Mannschaften mit einem 2:2 (2:1)-Unentschieden.
Said El Mala war es zu verdanken, dass die Geißböcke nicht mit einer Niederlage ins Jahr 2026 gestartet sind. Der U-Nationalspieler, der in den ersten 45 Minuten noch auf der Bank schmoren musste, egalisierte die 2:1-Halbzeitführung der Gastgeber bereits drei Minuten nach Wiederanpfiff.
Der 19-jährige Flügelspieler bekam den Ball auf der linken Seite, zog nach Innen und schloss dann mit dem rechten Fuß ab. Dabei hatte El Mala Glück, dass sein Versuch noch abgefälscht wurde und so über Diant Ramaj hinweg ins Tor flog.
Zunächst hatte Marvin Pieringer die Heidenheimer mit einem Sensationstor in Führung gebracht (15.). Nach einem Einwurf schnappte sich Jan Schöppner den Ball, flankte ihn in die Mitte, wo Pieringer halb im Fallen mit einem angedeuteten Fallrückzieher mit dem Rücken zum Tor das Leder volley unter den Querbalken unterbringen konnte.
Doch nur drei Minuten später folgte der postwendende Ausgleich. Alessio Castro-Montes schlug die Kugel in den Sechzehnmeterraum, wo Aushilfsinnenverteidiger Eric Martel den Ball mit dem Hinterkopf ins Tor bugsieren konnte.
1. FC Köln verpasst Siegtreffer in der zweiten Halbzeit
Aber die Hausherren hatten eine erneute Antwort parat. Julian Niehues brachte einen Abpraller in Richtung Tor von FC-Keeper Marvin Schwäbe. Zunächst konnte der Ball geblockt werden, doch von Neuzugang Jahmai Simpson-Pusey kullerte die Kugel ins Tor (26.).
Schon nach neun Minuten hätte Ragnar Ache die Gäste in Front bringen können, doch er scheiterte an Heidenheims Torwart Ramaj. Der Deutsch-Kosovare verhinderte auch drei Zeigerumdrehungen später die Führung der Geißböcke durch Jakub Kaminski.
Kurz vor dem Seitenwechsel scheiterte Simpson-Pusey zunächst an Ramaj, dann klärte Patrick Mainka auch noch auf der Linie (45.). Im zweiten Durchgang hatten wiederum Kaminski (54.) und Ache (63., 90. +1.) sowie El Mala (86.) die besten Kölner Chancen, doch alle blieben ungenutzt.
Die aussichtsreichsten Möglichkeiten für die Hausherren hatten Arijon Ibrahimović (31.) sowie Sirlord Conteh (36.).
Statistik zum Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem 1. FC Köln
Bundesliga, 16. Spieltag
1. FC Heidenheim - 1. FC Köln 2:2 (2:1)
1. FC Heidenheim: Ramaj - Traoré (78. Busch), P. Mainka, Siersleben, Föhrenbach - Niehues, Schöppner (60. Beck), Dorsch, S. Conteh (83. Kaufmann), Ibrahimović (60. Honsak) - Pieringer (78. Schimmer)
1. FC Köln: Schwäbe - Sebulonsen, Martel, Simpson-Pusey - Thielmann (75. Bülter), Huseinbasic (46. El Mala), Krauß, Castro-Montes (75. Lund), Schenten (62. Maina), Kaminski - Ache (90. +.2 Niang)
Schiedsrichter: Robert Schröder (Hannover)
Zuschauer: 15.000 (ausverkauft)
Tore: 1:0 Pieringer (15.), 1:1 Martel (18.), 2:1 Niehues (26.), 2:2 El Mala (48.)
Gelbe Karten: Ibrahimović, Föhrenbach - Martel
Titelfoto: Harry Langer/dpa