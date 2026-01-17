Der 1. FC Köln kann doch noch siegen! Joker Ache ringt Mainz 05 nieder

Köln - Ekstase in Köln -Müngersdorf! Der 1. FC Köln hat in einem wilden Spiel gegen Mainz 05 einen Rückstand gedreht und das Spiel dank eines Doppelpacks von Joker Ragnar Ache am Ende mit 2:1 (0:1) für sich entschieden. Der erste Sieg nach acht Spielen - und ein Befreiungsschlag für Trainer Lukas Kwasniok!

Der eingewechselte Ragnar Ache war mit einem Doppelpack der Matchwinner gegen den FSV Mainz 05. © Marius Becker/dpa

Trotz der Ergebniskrise war von schlechter Stimmung bei den Hausherren zunächst so gar nichts zu spüren. Die Fans im ausverkauften RheinEnergie-Stadion schunkelten sich schon vor der Partie lautstark warm für das Keller-Duell gegen die Rheinhessen.

Doch der Dämpfer kam schnell in Person von Mainz-Urgestein Stefan Bell: Der Innenverteidiger jagte das Leder mit 111 km/h per Traumtor in den Knick und ließ FC-Keeper Marvin Schwäbe keine Chance - 1:0 für die von Urs Fischer trainierte Elf (29.).

Ein durchaus verdientes Zwischenresultat: Zwar hatten die Hausherren insgesamt mehr vom Spiel, gefährlich wurde es aber zunächst nur im eigenen Strafraum.

So kam Youngster Kacper Potulski etwa nach einem Freistoß aus fünf Metern frei zum Abschluss, scheiterte aber am Pfosten (19.). Zudem vergab Winter-Neuzugang Silas einen blitzsauberen Konter, seinen Versuch konnte Schwäbe aber parieren (36.).

Folglich gingen die Domstädter mit einem 0:1-Rückstand zum Pausentee.