Nächste FC-Pleite, Kwasniok unter Druck: Warum kam El Mala erst in der 66. Minute?

Augsburg - Der Kölner Frust war nach der Niederlage beim FC Augsburg auf der nächtlichen Heimreise groß. "Wir sind natürlich bedient", sagte Trainer Lukas Kwasniok und mühte nach dem 0:2 den Blick nach vorne.

Die Luft für Köln-Trainer Lukas Kwasniok (44) wird nach der 0:2-Pleite in Augsburg wohl zunehmend dünner. © Marius Becker/dpa

"Nächste Woche kommt Dortmund, da hast du wieder nichts zu verlieren. Und dann müssen wir halt irgendwann mal gegen einen der Großen punkten, auch wenn uns das bisher noch nicht ganz so häufig gelungen ist. Erst recht nicht am Samstagabend, aber irgendwann ist immer das erste Mal." Der Auftrag sei, "den Fluch zu brechen".

Die Augsburger feierten durch das 2:0 (0:0) in ihrem 500. Spiel in Deutschlands Top-Spielklasse den 150. Sieg und verschärften die Kölner Probleme. "Das war jetzt kein Zuckerschlecken für die Zuschauer. Eigentlich ein klassisches Freitagabend-0:0-Spiel", sagte der FC-Trainer. "Jetzt ist ja klar, dass der Druck etwas größer wird. Das ist doch ganz logisch."

Die Rheinländer haben aus den letzten 15 Spielen nur zwei Siege geholt. Und nun soll gegen den BVB die FC-Ergebniskrise beendet werden.

"Man sieht ja, dass unten die Teams gegen die Großen auch gewinnen können. Und das müssen wir auch: punkten in den ganz entscheidenden Spielen jetzt, in den ganz entscheidenden Wochen", sagte Mittelfeldspieler Tom Krauß.

"Die da unten schlafen nicht, die da unten punkten. Wir haben es heute nicht getan und deswegen müssen wir nächste Woche auf jeden Fall liefern."