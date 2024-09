Köln-Coach Struber vor rheinischem Derby: "Wissen, wo wir wehtun können!"

Hat richtig Lust auf sein erstes Rhein-Derby als Kölner Chef-Coach: Gerhard Struber (47) will sich vor dem guten Saisonstart der Düsseldorfer nicht einschüchtern lassen. © Christoph Reichwein/dpa

Es gehe um nichts weniger als die Nummer eins der Region zu sein, so der Coach der Kölner.

"Die Fortuna lacht vom obersten Platz an der Sonne. Aber wir sehen auch, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Wir wissen, wo wir Düsseldorf wehtun können", sagte der 47-Jährige selbstbewusst vor der Partie (Samstag 13 Uhr/Sky).

Fakt ist aber auch: Düsseldorf ist in dieser Saison bislang noch ungeschlagen!

Köln geht dagegen mit einer mehr als bitteren 1:2-Heimniederlage gegen den 1. FC Magdeburg in das prestigeträchtige Derby. Vor allem die Chancenverwertung ließ zuletzt zu wünschen übrig.

"Wir müssen das Ding halt auch über die Linie bringen und dürfen uns von der Atmosphäre nicht ablenken lassen", gibt Struber den Matchplan der Kölner bekannt.

Dazu bangt der FC um zwei absolute Leistungsträger: Dejan Ljubicic (26) fehlte in der Trainingswoche krank, konnte keine Einheit absolvieren. Linton Maina (25) musste am Mittwoch nach einem Schlag in den Rücken das Training vorzeitig beenden. Ob beide rechtzeitig fit werden, ist offen.