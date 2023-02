FC Köln dank starker Leistungen 2023 noch unbesiegt - "Europa, da wollen wir hin!"

Anders als bei der Konkurrenz ist die Mannschaft der Star im Mittelpunkt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Zeichen stehen gut! Im Vergleich zur vergangenen Saison - an deren Ende sich der FC für die Conference-League-Qualifikation qualifizierte - stehen die Kölner aktuell nur mit drei Punkten weniger in der Tabelle.

Von der durchwachsenen Hinrunde? Keine Spur! Das ist auch Steffen Baumgart zu verdanken, der die Entwicklung quasi vorhersehen konnte.

"Wenn wir wieder normal arbeiten und trainieren können, die Verletzten zurück sind und wir die lange Winterpause richtig nutzen, werden wir zu alter Stärke und Frische zurückfinden. Und die für uns nötige Intensität auf den Platz bringen", so der 51-Jährige Ende 2022.

Wie recht er damit hat! Nimmt man lediglich die vergangenen fünf Spiele zur Hand, steht der FC mit neun Punkten und einem Torverhältnis von 11:2 sogar auf einem Champions-League-Platz.

"Es wird jetzt keiner hören, dass wir oben angreifen. Aber wir wollen weiter erfolgreich sein und uns noch mehr von unten absetzen", sagte Baumgart. FC-Präsident Werner Wolf (66) hingegen wurde in der "Lachenden Kölnarena" etwas deutlicher: "Europa - da wollen wir wieder hin", so der 66-Jährige.

Bis der FC allerdings oben angreifen kann, muss noch ein saftiges Brett von neun Punkten Rückstand auf Rang sechs aufgeholt werden. Da allerdings die Top-Sechs der Liga allesamt im DFB-Pokal-Viertelfinale steht, dürfte am Ende auch Rang sieben für das internationale Geschäft reichen. Den hat derzeit der VfL Wolfsburg inne (27 Punkte) - drei Zähler Rückstand also ... Come On, FC!