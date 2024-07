Entscheidung gefallen: Er wird neuer Kapitän beim 1. FC Köln

Köln - Der Fußball-Zweitligist 1. FC Köln hat seinen Kapitän für die kommende Saison gefunden: Timo Hübers (28) soll die Domstädter in der kommenden Spielzeit aufs Feld führen. Die Entscheidung war laut FC-Trainer Gerhard Struber (47) am Ende keine große Überraschung mehr.

Freut sich auf die neue Saison mit den Kölnern: der neue FC-Kapitän Timo Hübers (28). © Rolf Vennenbernd/dpa

"Das hat sich abgezeichnet", so der 47-jährige Österreicher in einer Mitteilung des Vereins. Hübers sei "ein richtig guter Typ und ein sehr intelligenter Bursche". Er hätte auch die nötige Erfahrung für das Amt.

Der 28-Jährige geht in seine insgesamt vierte Saison mit den Kölnern. 2021 war er von Hannover 96 an den Rhein gewechselt. Seitdem war er in der Innenverteidigung meist gesetzt. Bislang hat er 93 Pflichtspiel-Einsätze für die Kölner in seiner Vita stehen.

Anfang Juni hatte er seinen Vertrag etwas überraschend beim Bundesliga-Absteiger verlängert. Es soll einige lukrative Anfragen anderer Vereine gegeben haben.

Jetzt Kapitän beim FC zu sein, beschreibt der 1,90 Meter große Innenverteidiger als "eine coole Sache". Er freue sich aber auch, dass neben ihm noch ein paar andere Jungs Verantwortung im Team übernehmen.

Gemeint ist damit der Mannschaftsrat. Dem gehört auch der jetzt ehemalige Kapitän der Kölner Florian Kainz (31) an. Der österreichische Nationalspieler muss die Binde abgeben, bleibt aber im Spielergremium der Mannschaft. Laut Struber hätte die Entscheidung gegen seinen Landsmann auch damit zu tun, dass der österreichische Nationalspieler den Saisonstart verletzungsbedingt verpassen wird.

Als Degradierung will Struber das jedoch nicht verstanden wissen. "Wir brauchen für den Start in die Saison einen Kapitän, der da ist." Auch Hübers bewertet die Situation so: "Er bleibt einer unserer wichtigsten Spieler und wir freuen uns, wenn er nach seiner Verletzung wieder zurückkommt."