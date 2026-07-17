1. FC Köln feiert Transfer-Cup! England-Juwel unterschreibt bis 2031

Köln - Der 1. FC Köln hat den nächsten Transfer perfekt gemacht. Mit der Verpflichtung von Reigan Heskey (18) von Manchester City ist Sportchef Thomas Kessler (40) dabei ein echter Coup gelungen.

Bei Manchester City feierte Reigan Heskey (18) in der vergangenen Saison sein Profi-Debüt. © OLI SCARFF / AFP

Der Sohn des früheren englischen Nationalspielers Emile Heskey (48), an dem Medienberichten zufolge neben dem FC auch einige Premier-League-Klubs interessiert gewesen sein sollen, hat in der Domstadt einen Vertrag bis zum Sommer 2031 unterschrieben, wie der Bundesligist am Freitagabend mitteilt.

"Reigan hat sich in den vergangenen Jahren bei Manchester City hervorragend entwickelt und zählt mit seinen Qualitäten international zu den besten Offensivspielern seines Jahrgangs. Umso mehr freut es uns, dass wir ihn in den Gesprächen von unserem gemeinsamen Weg beim 1. FC Köln überzeugen konnten", sagt Kessler.

In der kommenden Saison gehe es für den englischen U-Nationalspieler nun darum, "seine außergewöhnlichen Qualitäten erfolgreich in den Profifußball zu übertragen."

Dass dem 18-Jährigen genau das gelingen wird, davon ist der Sportchef fest überzeugt: "Reigan bringt mit seiner körperlichen Präsenz, seinem hohen Tempo, seiner Flexibilität in der Offensive und seinem ausgeprägten Torriecher hervorragende Voraussetzungen mit."

Der Angreifer, der sich auf der Linksaußenposition am wohlsten fühlt, betont selbst, dass er unbedingt in die Domstadt wollte, um hier den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen zu können. "Ich freue mich auf die Herausforderung in der Bundesliga und will die Chance nutzen, mich hier zu beweisen. Ich bin bereit", so Heskey.