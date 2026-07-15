Gerüchteküche brodelt: 1. FC Köln hat wohl Supertalent aus Polen im Visier
Köln - Der 1. FC Köln baut hinter den Kulissen eifrig am Kader der neuen Saison! Die Geißböcke sollen deshalb einen waschechten Spielmacher auf dem Zettel haben, der in die Fußstapfen von Jakub Kaminski (24) treten könnte.
In etwas mehr als einer Woche legen die Rheinländer im Trainingslager den Grundstein für die kommende Spielzeit.
Rund um die Vorbereitung in Kitzbühel will Thomas Kessler (44) noch so manche Deals unter Dach und Fach bringen.
Einer davon: Marcel Regula (19) von Zagłębie Lubin aus Polen!
Der Youngster darf den polnischen Erstligisten laut Sky für circa acht Millionen Euro verlassen und gilt in seiner Heimat als Star der Zukunft.
Nebenbei müssen die Geißböcke aber noch eine andere Baustelle im Kader aus der Welt schaffen - nämlich die des Sechsers.
Ausgerechnet hier kommt Ex-Kölner Ellyes Skhiri (31) ins Spiel, der nach seinem Wechsel zu Eintracht Frankfurt vor drei Jahren nie wirklich an seine Köln-Form anknüpfen konnte und beim Europa-League-Sieger von 2022 auf dem Abstellgleis steht.
Als mögliche Ablösesumme für den Tunesier stehen rund zwei Millionen Euro im Raum.
1. FC Köln weiterhin an Edson Àlvarez von West Ham United dran
Dem Vernehmen nach kann sich der WM-Fahrer eine Rückkehr in die Domstadt vorstellen - einzig die Klubs müssen noch miteinander sprechen und einen potenziellen Transfer ausloten.
Ebenso weiter Thema für die Rolle als zentrale Leitfigur im FC-Mittelfeld ist Mexiko-Kapitän Edson Àlvarez (28) von West Ham United.
Beim Thema Ablösesumme kämen Köln und West Ham zwar schnell auf einen Nenner - allerdings dürfte das - für FC-Verhältnisse - fürstliche Gehalt von fünf Millionen Euro einen Deal erschweren.
Fakt ist aber: Die FC-Bosse um Kessler wollen noch vor der Abreise nach Österreich für klare Verhältnisse sorgen und den ein oder anderen Neuzugang vorstellen.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Ball Raw Images