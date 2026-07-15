Gerüchteküche brodelt: 1. FC Köln hat wohl Supertalent aus Polen im Visier

Köln - Der 1. FC Köln baut hinter den Kulissen eifrig am Kader der neuen Saison! Die Geißböcke sollen deshalb einen waschechten Spielmacher auf dem Zettel haben, der in die Fußstapfen von Jakub Kaminski (24) treten könnte.

Die Geißböcke sind wohl sehr stark an einem Transfer von Marcel Regula aus Polen interessiert. © IMAGO / Ball Raw Images

In etwas mehr als einer Woche legen die Rheinländer im Trainingslager den Grundstein für die kommende Spielzeit.

Rund um die Vorbereitung in Kitzbühel will Thomas Kessler (44) noch so manche Deals unter Dach und Fach bringen.

Einer davon: Marcel Regula (19) von Zagłębie Lubin aus Polen!

Der Youngster darf den polnischen Erstligisten laut Sky für circa acht Millionen Euro verlassen und gilt in seiner Heimat als Star der Zukunft.

Nebenbei müssen die Geißböcke aber noch eine andere Baustelle im Kader aus der Welt schaffen - nämlich die des Sechsers.

Ausgerechnet hier kommt Ex-Kölner Ellyes Skhiri (31) ins Spiel, der nach seinem Wechsel zu Eintracht Frankfurt vor drei Jahren nie wirklich an seine Köln-Form anknüpfen konnte und beim Europa-League-Sieger von 2022 auf dem Abstellgleis steht.

Als mögliche Ablösesumme für den Tunesier stehen rund zwei Millionen Euro im Raum.