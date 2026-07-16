Nächster City-Akteur im Anflug auf Köln? Sein Nachname lässt Fans aufhorchen

Köln - Verstärkt sich der 1. FC Köln mit einem weiteren Spieler von Manchester City? Der Name, der seit Kurzem am Geißbockheim kursiert, lässt Fußball-Fans definitiv aufhorchen!

Reigan Heskey (18) ist der Sohn von Liverpool-Legende Emile Heskey (48). Der 1. FC Köln soll an einer Verpflichtung des Linksaußen interessiert sein. © IMAGO / Sportimage

Nach einem Bericht von "Geissblog" sollen die Domstädter ein Auge auf Reigan Heskey geworfen haben. Der 18-jährige Linksaußen ist der Sohn von Liverpool-Legende Emile Heskey (48). Ganz so bullig wie sein Vater kommt Reigan aber nicht daher.

Angestrebt ist wohl ein Leihgeschäft. Dafür will der FC erneut seine gute Beziehung zur Akademie der Citizens nutzen. Nachwuchschef ist dort nämlich Thomas Krücken, ein gebürtiger Rheinländer und ehemaliger Jugendtrainer der Kölner.

Im Schatten des Doms soll Heskey seinen Durchbruch schaffen. Im September 2025 gab der 18-Jährige im sogenannten "League Cup" sein Debüt bei den Profis unter Trainer Pep Guardiola (55). Eine weitere Chance in der ersten Mannschaft bekam er danach allerdings nicht mehr.

In den U-Teams der Skyblues stellte der Flügelflitzer, der in seiner Spielweise an Said El Mala (19) erinnert, seine Torgefahr dagegen schon mehrfach unter Beweis. In der U18 traf er 23 Mal in 40 Partien. Auch in der U19 (9/15) und in der U21 (9/32) knipste er konstant.