1. FC Köln gibt weiter Vollgas: Nächster Bundesliga-Star im Anflug?

Köln - Der 1. FC Köln bastelt weiter fleißig an seinem Kader für die kommende Bundesligasaison. Nach den Verpflichtungen von Ragnar Ache (26) und Ísak Jóhannesson (22) soll offenbar ein weiterer Mittelfeldspieler kommen.

Alles in Kürze

In der Rückrunde ist Tom Krauß (23) leihweise für den VfL Bochum aufgelaufen. © Sven Hoppe/dpa

Wie TV-Sender "Sky" in der Sendung "Transfer update" am Montag berichtet, sollen die Rheinländer nämlich an einer Verpflichtung von Sechser Tom Krauß (23) interessiert sein.

Angeblich sollen sogar schon erste Gespräche zwischen dem Aufsteiger und dem gebürtigen Leipziger stattgefunden haben.

Dabei habe Krauß gegenüber FC-Sportdirektor Thomas Kessler (39) beteuert, sich einen Wechsel in die Domstadt gut vorstellen zu können, heißt es weiter.

Aber: Laut "Sky"-Bericht habe der FC zwar aktuell die Nase vorn im Werben um den defensiven Mittelfeldspieler. Dennoch soll es Konkurrenz im Transferpoker geben: Angeblich sollen auch der Hamburger SV sowie Werder Bremen ihr Interesse an Krauß bekundet haben.