Transfer scheitert auf der Zielgeraden: 1. FC Köln beendet Verhandlungen mit Italien-Klub

Alles in Kürze

Erst am Freitag stellte FC-Sportdirektor Thomas Kessler (39) mit Sebastian Sebulonsen (25) einen neuen Rechtsverteidiger vor. © Harry Langer/dpa

Angeblich soll FC-Sportdirektor Thomas Kessler (39) seine Finger in die 2. italienische Liga zum Palermo FC ausgestreckt haben, um US-Nationalspieler Kristoffer Lund (23) in die Domstadt zu locken.

Wie TV-Sender "Sky" vermeldete, soll Kessler sogar schon intensive Gespräche mit dem 23-Jährigen sowie den Verantwortlichen von Palermo geführt haben. Eine Bestätigung schien demnach nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

Doch nun die Wende: Wie die BILD erfahren haben will, hat der FC-Sportchef die Verhandlungen urplötzlich abgebrochen.

Grund dafür soll das Verhalten der Italiener sein. So soll plötzlich niemand mehr erreichbar gewesen sein, um die letzten Details zu klären. Hinzu kommt, dass es scheinbar aus dem Nichts Sprachprobleme gegeben haben soll. Für Kessler offenbar keine gute Basis für Verhandlungen.