1. FC Köln: Champions-League-Klub sticht Effzeh wohl bei Hollerbach aus!

Benedict Hollerbach (22) war einer der Leistungsträger in dieser Saison bei Wehen Wiesbaden. Für ihn geht es aus der 3. Liga direkt in die Champions League! © Jörg Halisch/dpa

Noch vor wenigen Wochen schienen die Geißböcke im Kampf um die Dienste des 22-Jährigen in der Pole Position zu sein.

Da haben die Verantwortlichen um Geschäftsführer Christian Keller (44) allerdings die Rechnung ohne Union Berlin gemacht!

Die Eisernen sollen hinter den Kulissen eifrig am neuen Kader basteln. Neben Robin Gosens (28) von Inter Mailand - Berlin arbeitet eifrig an einem Transfer - soll auch Angreifer Hollerbach aus Wiesbaden kommen. Das berichtet zumindest der Kicker am Donnerstag.

Der Klub um Trainer Urs Fischer (57), der in der kommenden Saison erstmals in der Vereinsgeschichte in der Champions League antreten wird, soll dem Effzeh still und heimlich Hollerbach weggeschnappt haben.

Ausschlaggebend dafür sind die finanziellen Mittel der Eisernen. Da sich der Vertrag Hollerbachs nach dem Aufstieg in die 2. Liga automatisch um ein Jahr verlängert, dürfen die Rheinhessen die Ablöse frei verhandeln.

Vorteil Union! Die Hauptstädter dürfen durch die CL-Quali nämlich auf einen wahren Geldregen hoffen, den sie wiederum in neue Spieler investieren.