1. FC Köln verharrt im Abstiegskampf - Sportchef Keller unzufrieden!

"Ich wäre mit sechs Punkten zufrieden", sagte der in Bochum stärkste Kölner, Torhüter Marvin Schwäbe, ehrlich. "Natürlich haben wir uns mehr erhofft." Immerhin habe sein Team zweimal "nicht verloren – das ist auch in Ordnung".

"Wir sollten drei Kreuze machen, dass wir den Punkt mitgenommen haben. Das Einzige, was am Ende zählt, ist, dass Bochum nicht weiter weggekommen ist", sagte Baumgart nach dem überaus glücklichen 1:1 (0:1) beim direkten Konkurrenten, der sich immerhin nicht weiter absetzen konnte und drei Punkte besser dasteht.

FC-Sportchef Christian Keller (46) erklärte beim "Sportstudio", dass es nach dem 1:1 in Bochum viel aufzuarbeiten gebe. © Henning Kaiser/dpa

Sowohl Trainer und Spieler sind derzeit bemüht, überall positive Aspekte zu wähnen: immerhin gepunktet zu haben, Einsatz und Willen gezeigt zu haben. Viel ist das nicht. Zumal die negativen Eindrücke überwogen.

Spielerisch blieb der FC wieder einmal in dieser Saison hinter den Leistungen der vergangenen beiden Spielzeiten zurück. Angesichts der etlichen klaren Bochumer Torchancen hätte Köln das Spiel ohne den starken Schwäbe wohl locker 1:4 verloren. Auch offensiv fehlte einiges.

Sportdirektor Christian Keller (46) sprach die Defizite auch offen an. "Es gibt heute sehr, sehr viel, was wir aufarbeiten müssen", sagte Keller im ZDF-"Sportstudio" und monierte allgemein "sehr schwankende Leistungen" in dieser Saison. "Wir sind in beiden Durchgängen überrumpelt worden", monierte Keller.

An anderen Orten würde es nach diesen Aussagen und nur einem Sieg aus bislang elf Spielen und nur sechs Punkten wohl schnell ungemütlich für den Trainer. Doch der genießt noch viel Kredit und wies schon vor dem Spiel auf die fehlende Unruhe im Verein hin, die es sonst in solchen Situationen beim FC stets gab.

"Ich spüre eine sehr, sehr große Geschlossenheit im Innenverhältnis und auf Grundlage der werden wir auch unsere Punkte holen", sagte Keller denn auch. Noch ist Baumgarts Job nicht in Gefahr.