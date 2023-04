1. FC Köln vor Duell beim FC Augsburg: Kann nur noch dieser Angreifer den Effzeh retten?

"Nächste Woche können wir schauen, ob er es wieder in den Kader schafft", sagte Baumgart über den 31-Jährigen, der am 1. April 2022 sein bis dato letztes Spiel für die Kölner gemacht hatte - ausgerechnet gegen Ex-Klub Union Berlin (0:1).

Für die Geißböcke könnte es offensiv besser laufen - so viel ist sicher. In fünf der letzten sechs Partien ging der Effzeh ohne einen eigenen Treffer vom Rasen! Lediglich beim Auswärts-Debakel in Dortmund (1:6) brachte Davie Selke (28) den FC auf die Anzeigetafel.

Sein bislang letztes Spiel bestritt der 31-Jährige ausgerechnet gegen Ex-Klub Union Berlin am 1. April 2022! © Andreas Gora/dpa

Viel zu verlieren hätte der Schwede - der sowohl im vergangenen Sommer als auch Winter schon auf dem Abstellgleis und kurz vor einem Wechsel stand - nicht.

Aber egal ob mit oder ohne ihn: Der FC kriegt die Kugel nicht über die Linie! Das wurde auch im jüngsten Rhein-Derby gegen Borussia Mönchengladbach (0:0) sichtbar. Sowohl Selke als auch Tigges, der später eingewechselt wurde, konnten dem FC nicht den herbeigesehnten Treffer liefern.

Ein Momentum, das sich selbst der Ex-Coach des SC Paderborn nicht so richtig erklären kann. "Was wir im Training zeigen, ist nicht immer das, was wir auf dem Platz zeigen", so Baumgart. Die Trainingseinheiten seien gut und das Team konzentriert.

Bekommt der FC daher am kommenden Samstag beim FC Augsburg die PS endlich auf die Straße? Ab 15.30 Uhr kämpfen die Geißböcke bei den Fuggerstädtern um drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Vermutlich mit Geheimwaffe Sebastian Andersson. "Es sieht sehr gut aus", betonte sein Trainer.