10 Tore in einem Spiel machten ihn berühmt: 1. FC Köln an Ex-Wunderkind aus England dran

Köln - Auf der Suche nach Verstärkungen für die Offensive hat der 1. FC Köln seine Fühler jetzt offenbar nach einem einstigen Wunderkind ausgestreckt.

Wird Chidozie Obi-Martin (18) der Heilsbringer für die Kölner Offensive? © IMAGO / APL

Übereinstimmenden Berichten zufolge handelt es sich bei dem Zielspieler um Chidozie Obi-Martin (18) vom englischen Rekordmeister Manchester United. Laut dem Journalisten Pete O’Rourke ("Football Insider") soll es bereits erste lockere Gespräche mit den Klub-Bossen gegeben haben.

Im Raum stehe demnach ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption. Ein Modell, mit dem die Verantwortlichen der Geißböcke bereits in der vergangenen Saison beim damaligen Manchester-City-Juwel Jahmai Simpson-Pusey (20) erfolgreich waren.

Wie unter anderem "Bild" berichtet, kann sich Obi einen Wechsel in die Bundesliga wohl grundsätzlich vorstellen. Der dänische U20-Nationalspieler gilt als körperlich robust und besitzt eine hohe Qualität im Abschluss. Marktwert: fünf Millionen Euro.

Der große Durchbruch lässt allerdings noch auf sich warten. Bei den Red Devils schaffte Obi zwar den Sprung in den Premier-League-Kader, brachte es aber nur auf sieben Einsätze. Ein Treffer gelang ihm dabei nicht.