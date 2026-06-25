Beim 1. FC Köln droht Zoff! Diese beiden Spieler sollen den Klub unbedingt verlassen

Köln - In rund drei Wochen (13. Juli) startet der 1. FC Köln in seine Sommervorbereitung. Schon jetzt ist klar: Zwei Rückkehrer werden unter Trainer René Wagner (37) keine neue Chance erhalten.

Jusuf Gazibegovic (26, l.) und Imad Rondic (27) müssen den 1. FC Köln verlassen. © Bildmontage:Christian Charisius/dpa,

Die Rede ist von Stürmer Imad Rondic (27) und Rechtsverteidiger Jusuf Gazibegovic (26). Während der 26-jährige Außenverteidiger noch einen Vertrag bis 2028 bei den Geißböcken hat, ist der Angreifer sogar noch ein Jahr länger an die Domstädter gebunden.

Dennoch wollen sich die Verantwortlichen um Sportboss Thomas Kessler (40) von den beiden Akteuren, die in der vergangenen Spielzeit bereits ausgeliehen waren, trennen, wie "Bild" erfahren haben will.

Bei beiden Spielern soll indes auch entschieden worden sein, dass sie, wenn sie ans Geißbockheim zurückkehren, nicht am Trainingsbetrieb der Profis teilnehmen werden.

Vor allem bei Gazibegovic, der in der Rückrunde der abgelaufenen Saison für Sturm Graz in Österreich auflief, könnte es Zoff geben.

Denn dieser hatte bei seinem Abschied bereits angekündigt, dass er "in Köln auf jeden Fall noch einmal zeigen" wolle, was er könne.