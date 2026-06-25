Beim 1. FC Köln droht Zoff! Diese beiden Spieler sollen den Klub unbedingt verlassen
Köln - In rund drei Wochen (13. Juli) startet der 1. FC Köln in seine Sommervorbereitung. Schon jetzt ist klar: Zwei Rückkehrer werden unter Trainer René Wagner (37) keine neue Chance erhalten.
Die Rede ist von Stürmer Imad Rondic (27) und Rechtsverteidiger Jusuf Gazibegovic (26). Während der 26-jährige Außenverteidiger noch einen Vertrag bis 2028 bei den Geißböcken hat, ist der Angreifer sogar noch ein Jahr länger an die Domstädter gebunden.
Dennoch wollen sich die Verantwortlichen um Sportboss Thomas Kessler (40) von den beiden Akteuren, die in der vergangenen Spielzeit bereits ausgeliehen waren, trennen, wie "Bild" erfahren haben will.
Bei beiden Spielern soll indes auch entschieden worden sein, dass sie, wenn sie ans Geißbockheim zurückkehren, nicht am Trainingsbetrieb der Profis teilnehmen werden.
Vor allem bei Gazibegovic, der in der Rückrunde der abgelaufenen Saison für Sturm Graz in Österreich auflief, könnte es Zoff geben.
Denn dieser hatte bei seinem Abschied bereits angekündigt, dass er "in Köln auf jeden Fall noch einmal zeigen" wolle, was er könne.
1. FC Köln: Was mit den anderen Leih-Spielern passieren soll
Anders ist die Lage hingegen bei Imad Rondic, der in der vergangenen Rückrunde an den Zweitliga-Absteiger Preußen Münster ausgeliehen war und in 14 Einsätzen zwei Tore erzielen konnte.
Nach Angaben seines Beraters habe der 27-Jährige Anfragen vorliegen, die es ihm ermöglichen, in der 2. Fußball-Bundesliga zu bleiben.
Neben Rondic und Gazibegovic wird wohl auch Rasmus Carstensen (25) die Geißböcke nach seiner Leihe verlassen. Der Außenverteidiger soll beim dänischen Meister Aarhus GF bleiben. Demnach seien die Verhandlungen am Laufen und sollen noch vor Trainingsstart erfolgreich zu Ende geführt werden.
Anders sehe die Sache hingegen bei Julian Pauli (20) und Elias Bakatukanda aus. Beide sollen die Chance bekommen, sich zu beweisen.
Mit Stürmer Jaka Cuber Potocnik (21) wolle man indes den Vertrag verlängern und nach seiner erfolgreichen Zeit bei Rot-Weiss Essen wieder an einen Dritt- oder Zweitligisten ausleihen.
Titelfoto: Marius Becker/dpa