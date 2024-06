Abgang bestätigt: Dieser FC-Spieler geht nicht mit in die zweite Liga!

Köln - Nach sechs Jahren und 144 Partien im Trikot des 1. FC Köln heißt es für Benno Schmitz (29) "Mach et Joot". Der "Kölsche Cafú", wie der Außenverteidiger in Anlehnung an den ehemaligen brasilianischen Nationalspieler scherzhaft genannt wird, geht nicht mit den Kölnern in die 2. Bundesliga.