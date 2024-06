Paukenschlag! 1. FC Köln bindet Nationalspieler

Denn anders als die Neuzugänge in dieser Spielzeit ist er auch in der neuen Saison spielberechtigt.

Für die Kölner ist die Weiterbeschäftigung des gebürtigen Siegeners ein Glücksfall, auch wenn der 1,81 Meter große Mittelstürmer vergangene Spielzeit lediglich drei Tore und eine Vorlage in 22 Spielen beisteuern konnte.

Zudem soll die Ablöse auf rund 1,5 Millionen Euro gesunken sein. Dafür verzichtet er auch auf einiges an Gehalt, verglichen mit dem, was Waldschmidt beim VfL Wolfsburg bekommen hat, von dem er zuletzt ins Rheinland ausgeliehen war.

Denn wie BILD berichtet, wird Luca Waldschmidt (28) mit den Kölner in die zweite Liga gehen . Demnach haben sich der Offensivspieler und die Domstädter auf einen Vertrag bis 2027 geeinigt.

Die Zukunft von Star-Stürmer Davie Selke (29) ist noch nicht geklärt. © Harry Langer/dpa

Der Grund: Der 1. FC Köln darf aufgrund der Transfersperre zwar Spieler verpflichten, kann sie aber nicht registrieren. So dürfen nur Akteure für den Effzeh auflaufen, die bereits vor dem CAS-Urteil für den Klub als Spieler registriert waren.

Spieler, die in der vergangenen Saison verliehen waren, wie etwa Torwart-Talent Jonas Urbig (20), dürfen also auch in der zweiten Liga für die Kölner spielen.

Die Registrierungssperre endet im Januar 2025. Somit wäre der Klub ab dem Winter-Transferfenster wieder handlungsfähig und Neuzugänge könnten ab der Rückrunde helfen, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen.

Somit ist nur die Zukunft von Star-Stürmer Davie Selke (29) noch nicht geklärt. Hier ist der Verein seit Wochen in Gesprächen mit der Selke-Seite.