Absichtlich "krank"? Verhalten von FC-Keeper Schwäbe wirft Fragen auf

Köln - Was ist los mit 1.-FC-Köln-Keeper Marvin Schwäbe (29)? Nachdem bisher alle Versuche, die Kölner per Wechsel zu verlassen, gescheitert sind, muss sich die ehemalige Nummer 1 in der Hierarchie hinten anstellen. Doch wie es scheint, hat er daran offenbar gar kein Interesse.