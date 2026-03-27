Als Ersatz für Eric Martel: 1. FC Köln will diesen Zweitliga-Star

Köln - Wie geht es mit Eric Martel (23) beim 1. FC Köln weiter? Das Arbeitspapier des Mittelfeldspielers läuft im Sommer aus und noch ist keine Entscheidung gefallen. Daher beschäftigen sich die Domstädter mit einem möglichen Nachfolger.

Stefano Russo (25, r.) soll beim 1. FC Köln auf der Liste stehen. © Friso Gentsch/dpa

Denn wie "Sky" in seinem "Transfer-Update" berichtet, haben die Verantwortlichen am Geißbockheim ein Auge auf Stefano Russo (25) vom Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld geworfen.

Der Vertrag des 1,84 Meter großen Mittelfeldmotors bei den Ostwestfalen läuft noch bis zum 30. Juni 2028, sodass ein Transfer für die Kölner kostspielig werden dürfte.

Was für den 25-Jährigen spricht: beim aktuellen Tabellen-15. der zweiten Bundesliga gehört er zum Stammpersonal und bestritt diese Spielzeit bislang 20 Partien, in denen er auch immer in der Startelf stand.

Dabei gelangen dem ehemaligen deutschen U19-Nationalspieler, der auch einen italienischen Pass besitzt, ein Tor und eine Vorlage.