Als Ersatz für Eric Martel: 1. FC Köln will diesen Zweitliga-Star
Köln - Wie geht es mit Eric Martel (23) beim 1. FC Köln weiter? Das Arbeitspapier des Mittelfeldspielers läuft im Sommer aus und noch ist keine Entscheidung gefallen. Daher beschäftigen sich die Domstädter mit einem möglichen Nachfolger.
Denn wie "Sky" in seinem "Transfer-Update" berichtet, haben die Verantwortlichen am Geißbockheim ein Auge auf Stefano Russo (25) vom Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld geworfen.
Der Vertrag des 1,84 Meter großen Mittelfeldmotors bei den Ostwestfalen läuft noch bis zum 30. Juni 2028, sodass ein Transfer für die Kölner kostspielig werden dürfte.
Was für den 25-Jährigen spricht: beim aktuellen Tabellen-15. der zweiten Bundesliga gehört er zum Stammpersonal und bestritt diese Spielzeit bislang 20 Partien, in denen er auch immer in der Startelf stand.
Dabei gelangen dem ehemaligen deutschen U19-Nationalspieler, der auch einen italienischen Pass besitzt, ein Tor und eine Vorlage.
Abstieg von Arminia Bielefeld könnte dem 1. FC Köln helfen
Ein Abstieg der Arminia in die 3. Liga könnte den Geißböcken hingegen entgegenkommen. Denn dann dürfte sich die mögliche Ablösesumme, die sich aktuell im Millionenbereich befinde, heruntergehen.
Zudem sollen die Verantwortlichen um FC-Boss Thomas Kessler (40) bereits im vergangenen Sommer Interesse am defensiven Mittelfeldspieler gezeigt haben.
Handlungsbedarf bestehe allerdings nur, wenn sich Eric Martel dazu entscheidet, nicht bei den Geißböcken zu verlängern.
Bislang hat sich der einstige U21-Nationalspieler nämlich noch nicht mit den Rheinländern auf ein neues Arbeitspapier einigen können.
Titelfoto: Marius Becker/dpa