Ausfallliste wird länger: 1. FC Köln muss auf nächsten Defensivspieler verzichten

Köln - Der Ausfall von Dominique Heintz (32) verschärft beim 1. FC Köln die Personalsorgen in der Defensive.

Dominique Heintz (32, l.) wird dem 1. FC Köln mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. © Bernd Thissen/dpa

Der Verteidiger habe wieder muskuläre Probleme im Adduktorenbereich, sagte Trainer Lukas Kwasniok (44) nach dem 2:2 (1:2) in der Bundesliga beim 1. FC Heidenheim. Es sei von einer Ausfallzeit von "drei bis vier Wochen" auszugehen.

Heintz reihte sich damit in die Ausfälle in der Defensive von Luca Kilian (26), Timo Hübers (29), Joel Schmied (27) und Rav van den Berg (21) ein.