Bei 3:1-Sieg über Bremen: El Mala krallt sich Uralt-Rekord von Köln-Ikone Podolski

Köln - Entspannt und glücklich plauderte Said El Mala (19) in den Katakomben des Kölner Stadions über seinen Rekord.

Kölns Youngster Said El Mala (19) wird im Sommer wohl in die englische Premier League wechseln. © Marius Becker/dpa

Mit seinem elften Saisontor leitete der Jungstar nicht nur den wichtigen 3:1-Sieg gegen Werder Bremen ein.

El Mala luchste Vereinsikone Lukas Podolski (40) auch eine Bestmarke ab. Der 19-Jährige ist nun der jüngste FC-Spieler, dem elf Treffer in einer Bundesliga-Saison gelungen sind.

"Wenn man Rekorde knackt und die dann von Poldi waren, ist es schon etwas Besonderes", sagte El Mala. "Ich sehe es als Bestätigung für die Leistung. Ich freue mich, dass ich das geknackt habe."

Der Offensivmann ergänzte: "Ich hoffe, das kann noch jemand toppen irgendwann. Es ist eine schöne Auszeichnung."

El Mala traf in der siebten Minute per Foulelfmeter. Dass er den Strafstoß übernimmt, war ein spontaner Entschluss. "Wir haben keinen Schützen bestimmt vor dem Spiel. Said hat sich den Ball genommen, weil er sich gut gefühlt hat", sagte Trainer René Wagner (37).