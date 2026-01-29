Bis 2030! 1. FC Köln hat offenbar Vertrag von Top-Talent verlängert

Köln - Nach wochenlangen Verhandlungen herrscht nun offenbar Klarheit um die Zukunft von Fynn Schenten (18): Das Top-Talent soll seinen ersten Profivertrag beim 1. FC Köln unterschrieben haben.

Fynn Schenten (18, r.), hier im Zweikampf mit Hiroki Ito (26) vom FC Bayern München, will offenbar seine Entwicklung im Rheinland fortsetzen. © Federico Gambarini/dpa

Bis 2030 soll der neue Kontrakt des groß gewachsenen Offensivspielers laufen. Das berichtet der "Express".

Für FC-Sportgeschäftsführer Thomas Kessler (40) und den unter anderem für die Jugend zuständigen Technischen Direktor Lukas Berg (32) wäre das ein echter Coup: Angeblich sollen nämlich zahlreiche Klubs aus dem In- und Ausland an den Diensten des Teenagers, dessen Vertrag ursprünglich im Sommer ausgelaufen wäre, interessiert gewesen sein.

Schenten hatte in der Winterpause den Sprung von der U19 der Geißböcke zu den Profis geschafft und durfte sich im Trainingslager in Spanien Trainer Lukas Kwasniok (44) präsentieren. Dort überzeugte der Blondschopf derart, dass der Übungsleiter schnell ins Schwärmen geriet. "Dieses Profil mit Tiefgang, körperlicher Wucht und Tempo haben wir sonst nicht im Kader", urteilte der 44-Jährige.

Folgerichtig durfte sich Schenten schon zum Jahresstart über sein Bundesliga-Debüt freuen: Beim 2:2-Remis gegen den 1. FC Heidenheim stand der 18-Jährige direkt in der Startelf. Gegen den FC Bayern und den SC Freiburg wurde er zudem eingewechselt.