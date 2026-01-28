Unruhe beim 1. FC Köln wegen Said El Mala: Trainer Kwasniok mahnt

Köln - In der Diskussion um die Rolle von Shootingstar Said El Mala beim 1. FC Köln mahnt Trainer Lukas Kwasniok zur Geduld.

Lukas Kwasniok (44) hat seit dem vergangenen Sommer das Sagen an der Seitenlinie des 1. FC Köln. © Silas Stein/dpa

Der 19 Jahre alte Offensivspieler machte in der Hinrunde mit starken Leistungen auf sich aufmerksam, konnte daran aber nach der Winterpause noch nicht anknüpfen.

"Er ist im Moment vielleicht nicht so frei, wie er es bis Mitte Dezember gewesen ist", sagte Kwasniok am Mittwoch, zwei Tage vor dem Heimspiel am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg.

Doch der Trainer warb um Verständnis, denn: "Es ist ja fast unmenschlich, was er geliefert hat." Trotzdem habe sich die Erwartungshaltung nicht verändert.

"Man geht davon aus: Er ist so durch die Decke gegangen, das geht jetzt die ganze Zeit so weiter. Doch es hilft natürlich nicht, wenn der Hype so immens wird", kritisierte Kwasniok.

"Wir versuchen, behutsam damit umzugehen. Denn natürlich macht das was mit einem. Wir alle haben das nie erlebt."