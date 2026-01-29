Rekordkulisse! U19 des 1. FC Köln bekommt Highlight-Spiel

Köln - Die U19-Fußballer des 1. FC Köln werden in der Youth League im ausverkauften Kölner Stadion spielen.

Im ausverkauften RheinEnergieStadion trifft die U19 des 1. FC Köln auf Inter Mailand. © Frederic Scheidemann/Getty Images Europe/Pool/dpa

Für das Sechzehntelfinale gegen Inter Mailand am Mittwoch (18 Uhr) im RheinEnergieStadion hat der Club alle 50.000 Tickets verkauft, wie der Verein bekannt gab.

Bereits zwei Wochen vor dem Heimspiel hatte der FC den Zuschauerrekord in der UEFA Youth League geknackt, der bis dahin mit 40.368 Fans bei der Partie zwischen Trabzonspor und Inter Mailand im April 2025 aufgestellt wurde.

"Seid ihr eigentlich wahnsinnig? Das Ding ist ausverkauft. Das ist überragend", sagte Trainer Stefan Ruthenbeck (53) zur bevorstehenden Kulisse von 50.000 Fans.

Der Kölner Nachwuchs hatte sich durch den Gewinn der deutschen U19-Meisterschaft in der vergangenen Saison für die Youth League qualifiziert.