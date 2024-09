Bittere Gewissheit: FC-Abwehrsäule fehlt bei Zweitliga-Kracher auf Schalke

Wird am Sonntag beim FC Schalke nicht gegen den Ball treten: FC-Kapitän Timo Hübers (28) fällt wegen einer Erkältung aus. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

"Leider nein", bestätigte FC-Trainer Gerhard Struber (47) bei der Abschlusspressekonferenz vor der Partie (13.30 Uhr/Sky) auf Schalke auf die Frage, ob Hübers rechtzeitig fit wird.

Der 28-Jährige fehlte wie schon am Tag zuvor im Training wegen einer Erkältung. Für ihn könnte am heutigen Sonntag Routinier Dominique Heintz (30) in die Innenverteidigung rücken.

Unklar ist dagegen noch, wer für Hübers die Kapitänsbinde tragen wird. Auch Kölns Vizekapitän Mark Uth (33) fehlt nach seiner Zerrung im Adduktorenbereich weiterhin. Hinauslaufen könnte es auf Eric Martel (22) oder Jan Thielmann (22), die beide im Kölner Mannschaftsrat sitzen.

Struber warnte vor den spielstarken Schalkern, die hinter Köln mit einem Sieg und einem Remis wie die Domstädter bislang vier Punkte aus den ersten drei Partien gesammelt haben.

"Sie haben eine enorme Power im Angriff, haben viel Speed und Dynamik. Es wird ein Spiel in einer besonderen Atmosphäre, die uns alles abverlangen wird. Wir wollen bei uns sein und müssen noch zulegen, um unser Ziel, drei Punkte einzufahren, zu erreichen", so der Kölner Trainer, an dem es nach dem holprigen Start in die Saison bereits erste Kritik gab.