Wie einst bei Lukas Podolski: REWE-Trick könnte El-Mala-Verbleib beim 1. FC Köln sichern

Köln - Mit seinen Leistungen hat sich Said El Mala (19) vom 1. FC Köln in die Notizbücher zahlreicher nationaler und internationaler Klubs gespielt. Die Rheinländer wollen ihren Top-Scorer trotzdem halten – eventuell auch mithilfe von Hauptsponsor REWE.

Mit elf Toren und fünf Vorlagen in 31 Bundesligaspielen ist Said El Mala (19) Top-Scorer beim 1. FC Köln. © Marius Becker/dpa

Angeblich überlegt der Konzern nämlich, das 19-jährige Supertalent mit einem Werbevertrag auszustatten und ihn so zum Gesicht der Supermarkt-Kette zu machen. Das berichtet BILD unter Berufung auf exklusive Informationen von "SPORT BILD".

Sogar erste Gespräche mit der Familie des Angreifers und REWE-Boss Lionel Souque (54), der gleichzeitig auch Aufsichtsratschef beim FC ist, sollen demnach schon stattgefunden haben.

Hintergrund ist die Überlegung, wie die Rheinländer mit den finanziell lukrativeren Angeboten für den 19-Jährigen insbesondere aus England mithalten können.

Während er beim FC "nur" rund 1,5 Millionen Euro pro Jahr kassieren soll, könnte sein Jahressalär bei einem Wechsel ins Ausland schließlich mehr als verdoppelt werden. Dieses Gehaltsdefizit könnte mit einem möglichen REWE-Deal ausgeglichen werden.