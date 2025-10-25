BVB wollte ihn unbedingt! Darum ging Said El Mala trotzdem zum 1. FC Köln

Köln - Mit dem 1. FC Köln mischt Said El Mala (19) aktuell die Bundesliga auf. Dabei wäre der dribbelstarke Youngster beinahe gar nicht bei den Domstädter gelandet, sondern ausgerechnet für den nächsten Gegner Borussia Dortmund auf Torejagd gegangen.

In sieben Bundesliga-Spielen gelangen Kölns Said El Mala (19) bereits drei Tore und eine Vorlage. © Marius Becker/dpa

Rückblick auf den Sommer 2024: Während sich der BVB für die Champions League qualifizierte, musste der FC den bitteren Gang ins Fußball-Unterhaus antreten.

Zu allem Überfluss durfte der angeschlagene Traditionsklub durch eine von der FIFA ausgesprochene Transfersperre keine neuen Spieler registrieren.

Trotzdem schaffte es Kölns damaliger Geschäftsführer Christian Keller (46), El Mala von den Geißböcken als seinem nächsten Karriereschritt zu überzeugen - und dabei sogar den Ruhrpott-Klub auf den allerletzten Metern noch auszustechen. Laut BILD soll angeblich sogar schon ein Termin zum obligatorischen Medizincheck vereinbart gewesen sein.

Doch wie war der Coup möglich? Einerseits, weil Keller dem Teenager seinen großen Wunsch erfüllte und gemeinsam mit ihm auch seinen großen Bruder Malek (20) unter Vertrag nahm. Andererseits schafften es die FC-Bosse, El Mala eine passende sportliche Perspektive aufzuzeigen.