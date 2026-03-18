Derby-Kracher gegen Gladbach im Abstiegskampf: FC-Star Martel warnt vor enormer Brisanz

Köln - Die Vorbereitungen auf das Rhein-Derby gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr) laufen beim 1. FC Köln auf Hochtouren. Einer, der jetzt schon besonders heiß ist, ist Abräumer Eric Martel (23).

Eric Martel (23) und der 1. FC Köln kämpfen aktuell um den Klassenerhalt in der Bundesliga. © Federico Gambarini/dpa

"Derbys habe ich schon als Kind gerne im Fernsehen verfolgt, das waren immer besondere Spiele. Ich habe richtig Bock auf Samstag", betont der 23-Jährige, der die besondere Bedeutung der Partie hervorhebt: "Jeder bei uns weiß, wie hoch der Stellenwert dieses Spiels ist - für die Fans, für den Verein, für uns als Mannschaft."

Dass das traditionsreiche Duell ausgerechnet in eine Phase fällt, in der beide Teams noch um den Klassenerhalt bangen müssen und mitten im Abstiegskampf stecken, habe dabei aber keine Auswirkungen, meint Martel: "Unabhängig von der Tabellenkonstellation ist die Brisanz schon enorm, weil beide Mannschaften unbedingt dieses Spiel gewinnen wollen."

Der Mittelfeldspieler erwartet ein Duell auf Augenhöhe und ganz viel Spannung für Zuschauerinnen und Zuschauer, bei dem es entscheidend sei, die Zweikämpfe zu gewinnen und die Chancen vor dem Tor eiskalt auszunutzen.

Helfen sollen dabei auch die treuen Anhänger im heimischen RheinEnergie-Stadion. "Wir brauchen die Fans, spüren die Unterstützung auf dem Platz. Das gibt uns einen zusätzlichen Push", stellt Martel klar.