El Mala kontert traumhaften Vieira-Heber: HSV und 1. FC Köln teilen die Punkte
Hamburg - Kein Sieger im Topspiel der Bundesliga: Der HSV und der 1. FC Köln haben sich am Samstagabend leistungsgerecht mit 1:1 getrennt. Für das absolute Highlight sorgte Hamburgs Edeltechniker Fábio Vieira.
Es lief bereits die 39. Minute im Duell der Aufsteiger, als der Portugiese die ganz feine Klinge auspackte: Nach einem langen Ball von William Mikelbrencis streichelte er die Kugel mit dem linken Außenrist über Gäste-Keeper Marvin Schwäbe hinweg zum 1:0 in den Kasten - ein Treffer Marke "Tor des Monats"!
Die Antwort der Domstädter ließ anschließend allerdings nicht lange auf sich warten: In der 45. Minute verlängerte Rav van den Berg die Kugel nach einer Ecke auf den zweiten Pfosten, wo Super-Youngster Said El Mala völlig blank stand und aus kurzer Distanz nur noch zum 1:1 einnicken musste.
Der Ausgleich war zweifellos verdient, nachdem sich die beiden Traditionsklubs zuvor ein völlig ausgeglichenes Duell geliefert hatten. Der wieder mal erstklassigen Stimmung im Volkspark waren die Mannschaften zunächst aber nicht wirklich gerecht geworden.
Abgesehen von einem geblockten Distanzschuss von El Mala (26.) und einem strammen Abschluss von Isak Johannesson (44) waren Torchancen absolute Mangelware. Stattdessen prägten rassige Zweikämpfe im Mittelfeld die Partie.
HSV gegen den 1. FC Köln: Viel Einsatz, aber keine Tore in Hälfte zwei
Daran änderte sich auch im zweiten Abschnitt nichts. Typisch Abstiegskampf schmissen beide Teams alles rein, ein Offensivfeuerwerk bekamen die Zuschauer aber weiterhin keineswegs geboten.
Beide Trainer versuchten deshalb durch personelle Veränderungen, noch mal Schwung ins Angriffsspiel ihrer Mannschaft zu bringen. Wirklich Erfolg hatten Merlin Polzin und Gegenüber Lukas Kwasniok damit aber nicht.
So brach die Schlussphase an und vieles sprach für eine gerechte Punkteteilung. Zwar peitschten beide Fanlager ihre Teams noch einmal nach vorn, den Akteuren auf den Rasen fehlte aber die nötige Durchschlagskraft - die Kölner vergaben die letzte Chance des Spiels (90.+8).
Folglich blieb es beim Remis, mit welchem die Hamburger angesichts von weiterhin neun Punkten Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz sicherlich besser leben können. Den Effzeh trennen weiter nur vier Zähler von Platz 17.
Statistik zum Bundesliga-Duell zwischen dem HSV und dem 1. FC Köln
Bundesliga, 26. Spieltag
Hamburger SV - 1. FC Köln 1:1 (1:1)
Aufstellung HSV: Heuer Fernandes - Omari, L. Vuskovic, Torunarigha (79. Elfadli) - Mikelbrencis (79. Baldé), Sambi Lokonga, Remberg, Muheim - Fábio Vieira (90.+2 Otele), Downs (66. Stange), Königsdörffer (66. Dompé)
Aufstellung Köln: Schwäbe - Krauß (84. Chavez), van den Berg, Özkacar, Lund - Martel, Johannesson - Niang (46. Maina), Kaminski (90.+1 Kainz), S. El Mala (74. Sebulonsen) - Ache (74. Bülter)
Schiedsrichter: Tobias Welz (Wiesbaden)
Zuschauer: 57.000 (ausverkauft)
Tore: 1:0 Fábio Vieira (39.), 1:1 S. El Mala (45.)
Gelbe Karten: Muheim (6), Remberg (9) / Lund (2), Kaminski (2), S. El Mala (2)
Titelfoto: WITTERS