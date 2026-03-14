El Mala kontert traumhaften Vieira-Heber: HSV und 1. FC Köln teilen die Punkte

Hamburg - Kein Sieger im Topspiel der Bundesliga : Der HSV und der 1. FC Köln haben sich am Samstagabend leistungsgerecht mit 1:1 getrennt. Für das absolute Highlight sorgte Hamburgs Edeltechniker Fábio Vieira.

Eine Augenweide: HSV-Edeltechniker Fábio Vieira (l.) trifft per Außenrist-Heber zur Führung gegen den 1. FC Köln. © WITTERS

Es lief bereits die 39. Minute im Duell der Aufsteiger, als der Portugiese die ganz feine Klinge auspackte: Nach einem langen Ball von William Mikelbrencis streichelte er die Kugel mit dem linken Außenrist über Gäste-Keeper Marvin Schwäbe hinweg zum 1:0 in den Kasten - ein Treffer Marke "Tor des Monats"!

Die Antwort der Domstädter ließ anschließend allerdings nicht lange auf sich warten: In der 45. Minute verlängerte Rav van den Berg die Kugel nach einer Ecke auf den zweiten Pfosten, wo Super-Youngster Said El Mala völlig blank stand und aus kurzer Distanz nur noch zum 1:1 einnicken musste.

Der Ausgleich war zweifellos verdient, nachdem sich die beiden Traditionsklubs zuvor ein völlig ausgeglichenes Duell geliefert hatten. Der wieder mal erstklassigen Stimmung im Volkspark waren die Mannschaften zunächst aber nicht wirklich gerecht geworden.