El Mala kontert traumhaften Vieira-Heber: HSV und 1. FC Köln teilen die Punkte

Der HSV und der 1. FC Köln haben sich am Samstagabend leistungsgerecht mit 1:1 getrennt. Said El Mala konterte ein absolutes Traumtor von Fábio Vieira.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Hamburg - Kein Sieger im Topspiel der Bundesliga: Der HSV und der 1. FC Köln haben sich am Samstagabend leistungsgerecht mit 1:1 getrennt. Für das absolute Highlight sorgte Hamburgs Edeltechniker Fábio Vieira.

Eine Augenweide: HSV-Edeltechniker Fábio Vieira (l.) trifft per Außenrist-Heber zur Führung gegen den 1. FC Köln.
Eine Augenweide: HSV-Edeltechniker Fábio Vieira (l.) trifft per Außenrist-Heber zur Führung gegen den 1. FC Köln.  © WITTERS

Es lief bereits die 39. Minute im Duell der Aufsteiger, als der Portugiese die ganz feine Klinge auspackte: Nach einem langen Ball von William Mikelbrencis streichelte er die Kugel mit dem linken Außenrist über Gäste-Keeper Marvin Schwäbe hinweg zum 1:0 in den Kasten - ein Treffer Marke "Tor des Monats"!

Die Antwort der Domstädter ließ anschließend allerdings nicht lange auf sich warten: In der 45. Minute verlängerte Rav van den Berg die Kugel nach einer Ecke auf den zweiten Pfosten, wo Super-Youngster Said El Mala völlig blank stand und aus kurzer Distanz nur noch zum 1:1 einnicken musste.

Der Ausgleich war zweifellos verdient, nachdem sich die beiden Traditionsklubs zuvor ein völlig ausgeglichenes Duell geliefert hatten. Der wieder mal erstklassigen Stimmung im Volkspark waren die Mannschaften zunächst aber nicht wirklich gerecht geworden.

Kölns Super-Youngster Said El Mala (l.) erzielte noch vor der Pause den Ausgleich für den Effzeh.
Kölns Super-Youngster Said El Mala (l.) erzielte noch vor der Pause den Ausgleich für den Effzeh.  © Gregor Fischer/dpa

Abgesehen von einem geblockten Distanzschuss von El Mala (26.) und einem strammen Abschluss von Isak Johannesson (44) waren Torchancen absolute Mangelware. Stattdessen prägten rassige Zweikämpfe im Mittelfeld die Partie.

HSV gegen den 1. FC Köln: Viel Einsatz, aber keine Tore in Hälfte zwei

Die Partie zwischen den beiden Aufsteigern war geprägt durch rassige Zweikämpfe - typisch Abstiegskampf eben.
Die Partie zwischen den beiden Aufsteigern war geprägt durch rassige Zweikämpfe - typisch Abstiegskampf eben.  © Gregor Fischer/dpa

Daran änderte sich auch im zweiten Abschnitt nichts. Typisch Abstiegskampf schmissen beide Teams alles rein, ein Offensivfeuerwerk bekamen die Zuschauer aber weiterhin keineswegs geboten.

Beide Trainer versuchten deshalb durch personelle Veränderungen, noch mal Schwung ins Angriffsspiel ihrer Mannschaft zu bringen. Wirklich Erfolg hatten Merlin Polzin und Gegenüber Lukas Kwasniok damit aber nicht.

So brach die Schlussphase an und vieles sprach für eine gerechte Punkteteilung. Zwar peitschten beide Fanlager ihre Teams noch einmal nach vorn, den Akteuren auf den Rasen fehlte aber die nötige Durchschlagskraft - die Kölner vergaben die letzte Chance des Spiels (90.+8).

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Folglich blieb es beim Remis, mit welchem die Hamburger angesichts von weiterhin neun Punkten Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz sicherlich besser leben können. Den Effzeh trennen weiter nur vier Zähler von Platz 17.

Statistik zum Bundesliga-Duell zwischen dem HSV und dem 1. FC Köln

Bundesliga, 26. Spieltag

Hamburger SV - 1. FC Köln 1:1 (1:1)

Aufstellung HSV: Heuer Fernandes - Omari, L. Vuskovic, Torunarigha (79. Elfadli) - Mikelbrencis (79. Baldé), Sambi Lokonga, Remberg, Muheim - Fábio Vieira (90.+2 Otele), Downs (66. Stange), Königsdörffer (66. Dompé)

Aufstellung Köln: Schwäbe - Krauß (84. Chavez), van den Berg, Özkacar, Lund - Martel, Johannesson - Niang (46. Maina), Kaminski (90.+1 Kainz), S. El Mala (74. Sebulonsen) - Ache (74. Bülter)

Schiedsrichter: Tobias Welz (Wiesbaden)

Zuschauer: 57.000 (ausverkauft)

Tore: 1:0 Fábio Vieira (39.), 1:1 S. El Mala (45.)

Gelbe Karten: Muheim (6), Remberg (9) / Lund (2), Kaminski (2), S. El Mala (2)

Titelfoto: WITTERS

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