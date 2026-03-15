Dumm-Sperre vor Abstiegs-Derby: Köln-Profi pöbelt gegen Schiedsrichter

Hamburg/Köln - Der 1. FC Köln erkämpft sich beim Hamburger SV ein 1:1-Unentschieden. Ein Lichtblick ist die Rückkehr von Verteidiger Sebastian Sebulonsen. Doch jetzt hat der 26-Jährige erneut Pause - aufgrund seiner fünften Gelben Karte.

Sebastian Sebulonsen (26) wird dem 1. FC Köln im Derby gegen Borussia Mönchengladbach fehlen. © Silas Stein/dpa

Es lief bereits die 96. Spielminute als Schiedsrichter Tobias Welz (48) nach einem Kopfball von Eric Martel (23) auf Abstoß für die Hausherren entschied.

Mit dieser Entscheidung war der Norweger Sebulonsen aber überhaupt nicht einverstanden. Doch der Außenverteidiger schimpfte nicht nur gegen den Unparteiischen, sondern hinderte HSV-Keeper Daniel Heuer-Fernandes (33) auch noch daran, den Abstoß schnell auszuführen.

Daraufhin zeigte Welz dem 26-Jährigen, der nach einer dreiwöchigen Verletzungspause erstmals wieder in der Bundesliga auf dem Platz stand, die Gelbe Karte - mit Folgen: Denn jetzt fehlt Sebulonsen im immens wichtigen Rheinland-Derby gegen Borussia Mönchengladbach.

Nach Schlusspfiff ließ der Norweger seinen Emotionen dann freien Lauf und pöbelte in Gegenwart von Torwart-Trainer Peter Greiber (57) über den Unparteiischen.

"He is so bad. So bad. Unbelievable. So bad at refereeing!", schimpfte Sebulonsen auf Englisch. Übersetzt heißt das: "Er ist so schlecht. So schlecht. Unglaublich! So ein schlechter Schiedsrichter."