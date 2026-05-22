Doch nicht Wagner? Ex-Frankfurt-Coach soll beim 1. FC Köln auf der Liste stehen

Köln - Der 1. FC Köln hat sich noch nicht entschieden, wer in der kommenden Saison das Sagen an der Seitenlinie haben wird. Ganz oben auf der Liste soll ein Trainer stehen, der auch schon beim FC Bayern München gearbeitet hat.

Dino Toppmöller (45, l.), hier mit dem ehemaligen Bayern-Coach Thomas Tuchel (52), soll beim 1. FC Köln ganz oben auf der Liste stehen. © IMAGO / MIS

Wie "Sky" berichtet, soll Dino Toppmöller (45) weit oben auf dem Wunschzettel der Geißböcke stehen.

Demnach gebe es intern Gespräche über den Ex-Trainer von Eintracht Frankfurt, und es soll auch schon Kontakt aufgenommen worden sein.

Eigentlich galt der aktuelle Interimstrainer, René Wagner, als Favorit von Sportboss Thomas Kessler (40). Der 37-Jährige hatte die Domstädter Ende März als Nachfolger von Lukas Kwasniok (44) übernommen und zum Klassenerhalt in der Bundesliga geführt.

Nachdem man zunächst auch gute Leistungen unter der Leitung Wagners zeigen konnte, holte man in den letzten vier Partien der abgelaufenen Spielzeit lediglich einen Zähler. In seinen gesamten sieben Begegnungen sammelte er zudem im Schnitt nur 0,86 Punkte.

Mit Toppmöller würde man einen Coach bekommen, der für begeisternden, offensiven Fußball steht. Zuletzt trainierte der 45-Jährige zweieinhalb Jahre die Eintracht vom Main, bis er im Winter entlassen und durch Albert Riera (44) ersetzt wurde.