Droht jetzt sogar das Saison-Aus? Nächster FC-Stürmer verletzt

Der 20-Jährige, der gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Said (18) vor der Saison vom FC verpflichtet und dann direkt an seinen Heimatklub Viktoria Köln zurückgeliehen wurde , war beim Mittelrheinpokal-Halbfinale seiner Mannschaft bei Oberligist Teutonia Weiden umgeknickt.

In der aktuellen Saison kommt der Youngster in der 3. Liga auf drei Tore in 18 Einsätzen, während der 18-jährige Said starke neun Tore und fünf Assists in 26 Spielen erzielte.