Eindeutiges Signal? Nächster Star des 1. FC Köln steht offenbar vor dem Absprung

Dejan Ljubicic (26) in glücklicheren Zeiten. In dieser Saison konnte der Österreicher noch keine Torbeteiligung für den 1. FC Köln sammeln. © Marius Becker/dpa

Ljubicic galt vor Saisonstart als DER Hoffnungsträger im Mittelfeld des 1. FC Köln, nachdem der Verein Ellyes Skhiri (28) zu Eintracht Frankfurt ziehen lassen musste.

Doch der Fall folgte prompt: Ljubicic wollte die Kölner in Richtung VfL Wolfsburg verlassen, die FC-Bosse ließen den Österreicher aber nicht gehen.

In der Folge brachen die Leistungen des einstigen Hoffnungsträgers merklich ein. Der 26-Jährige verlor seinen Stammplatz und konnte in 17 Saisoneinsätzen weder Tor noch Vorlage beisteuern. Unter FC-Fans geht längst das Gerücht um, dass der österreichische Nationalspieler mit dem FC abgeschlossen habe.

Zwar konnte sich Ljubicic unter Timo Schultz (46) wieder mehr in den Fokus spielen - in den letzten beiden Partien gegen Borussia Dortmund und ebenjenen VfL Wolfsburg startete er jeweils - doch ein neues Signal verursacht erneut Wirbel: Der 26-Jährige hat seinen Berater gewechselt, was in der Branche als eindeutiges Zeichen gilt.