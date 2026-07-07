Er führte sein Land bis ins Achtelfinale: Köln denkt über Verpflichtung von WM-Kapitän nach

Köln - Dieser Transfer wäre eine echte Sensation! Laut einem Medienbericht baggert der 1. FC Köln derzeit an einem WM-Kapitän.

Edson Alvarez (28, r.) führte Mexiko bei der aktuellen Fußball-WM zweimal als Kapitän aufs Feld. © Fernando Llano/AP/dpa

Wie "Sky Sport" vermeldet, sollen die Domstädter starkes Interesse an einer Verpflichtung von Edson Alvarez haben. Der Kapitän der mexikanischen Fußball-Nationalmannschaft steht allerdings noch bis 2028 bei West Ham United unter Vertrag.

Zwar gestalte sich der Coup nicht einfach, heißt es, der 1. FC Köln arbeite derzeit aber an einer Lösung. Alvarez selbst stehe einem sofortigen Wechsel zum Tabellen-14. der abgelaufenen Bundesliga-Saison grundsätzlich offen gegenüber.

Bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada kam der 28-Jährige in vier von fünf Partien zum Einsatz. Die Mexikaner scheiterten im Achtelfinale nur denkbar knapp an England (2:3). In zwei Partien führte er sein Heimatland jeweils als Kapitän aufs Feld.

In Deutschland ist Alvarez kein Unbekannter: 2023 soll er kurz vor einem Wechsel von Ajax Amsterdam zu Borussia Dortmund gestanden haben. Letztlich platzte der Deal und der Mittelfeldspieler heuerte stattdessen bei West Ham an.