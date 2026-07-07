Er führte sein Land bis ins Achtelfinale: Köln denkt über Verpflichtung von WM-Kapitän nach
Köln - Dieser Transfer wäre eine echte Sensation! Laut einem Medienbericht baggert der 1. FC Köln derzeit an einem WM-Kapitän.
Wie "Sky Sport" vermeldet, sollen die Domstädter starkes Interesse an einer Verpflichtung von Edson Alvarez haben. Der Kapitän der mexikanischen Fußball-Nationalmannschaft steht allerdings noch bis 2028 bei West Ham United unter Vertrag.
Zwar gestalte sich der Coup nicht einfach, heißt es, der 1. FC Köln arbeite derzeit aber an einer Lösung. Alvarez selbst stehe einem sofortigen Wechsel zum Tabellen-14. der abgelaufenen Bundesliga-Saison grundsätzlich offen gegenüber.
Bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada kam der 28-Jährige in vier von fünf Partien zum Einsatz. Die Mexikaner scheiterten im Achtelfinale nur denkbar knapp an England (2:3). In zwei Partien führte er sein Heimatland jeweils als Kapitän aufs Feld.
In Deutschland ist Alvarez kein Unbekannter: 2023 soll er kurz vor einem Wechsel von Ajax Amsterdam zu Borussia Dortmund gestanden haben. Letztlich platzte der Deal und der Mittelfeldspieler heuerte stattdessen bei West Ham an.
Kaminski-Verkauf könnte Millionen für Alvarez-Deal freimachen
Satte 38 Millionen Euro Ablöse flossen damals von den Hammers in die Niederlande. Für die Londoner absolvierte Alvarez 73 Pflichtspiele (zwei Tore, drei Vorlagen). Im Sommer 2025 folgte dann eine Leihe in die Türkei zu Fenerbahce Istanbul.
Dort war der 1,90-Meter-Mann zunächst Stammspieler, fiel dann aber lange wegen einer Knöchelverletzung aus. Nichtsdestotrotz schaffte er es in den mexikanischen WM-Kader. Sein Marktwert wird derzeit auf rund 15 Millionen Euro geschätzt.
Aus der Portokasse wird der Effzeh diese Summe nicht bezahlen können, doch es gibt Hoffnung. Jakub Kaminski (24) soll kurz vor einer Unterschrift bei Benfica Lissabon stehen, weilt bereits in Portugal. Die Ausstiegsklausel des Polen soll bei 20 Millionen Euro liegen.
Damit wäre der finanzielle Spielraum gegeben, um den Star-Transfer zu stemmen. Und Köln hat noch einen weiteren Trumpf: Tim Steidten. Der neue Kaderplaner der Geißböcke arbeitete von 2023 bis 2025 bei West Ham, war dort in den Alvarez-Coup involviert. Zudem müssen die Hammers nach dem Sturz in die Zweitklassigkeit Kaderkosten einsparen.
Titelfoto: Fernando Llano/AP/dpa