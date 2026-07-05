Hammer beim 1. FC Köln: Spektakuläre Transferwende um Said El Mala

Köln - Kommt doch alles anders als gedacht? Eigentlich ist man davon ausgegangen, dass Said El Mala (19) den 1. FC Köln in diesem Sommer verlässt. Doch jetzt gibt es eine spektakuläre Wende!

Said El Mala (19) wird wohl auch in der neuen Saison für den 1. FC Köln jubeln. © Soeren Stache/dpa

Denn wie "Bild" erfahren haben will, sollen sich die Geißböcke von den bisherigen Verkaufs-Szenarien vorerst verabschiedet haben und plane in der kommenden Spielzeit komplett mit dem Shootingstar der abgelaufenen Saison.

Und nicht nur das: Auch beim 19-Jährigen soll es ein Umdenken gegeben und Abstand von einem möglichen England-Wechsel genommen haben. Demnach stelle sich El Mala auf eine weite Spielzeit in der Fußball-Bundesliga ein.

Dabei hatte der U21-Nationalspieler schon vor geraumer Zeit den klaren Wunsch bei den Verantwortlichen um Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler (40) hinterlegt, in die Premier League wechseln zu können.

Ein konkretes Angebot gab es auch vom FC Brentford, der bereit gewesen wäre, 45 Millionen Euro für El Mala zu zahlen. Hinzu wären rund fünf Millionen Euro an Bonuszahlen gekommen.

Doch seine Beraterin und Mutter Sabrina El Mala legten ein Transfer-Veto ein.