Jetzt ist es offiziell: Dauerläufer verlässt den 1. FC Köln

Köln - Am Ende war der Wechsel nur noch Formsache: Jakub Kaminski (24) verlässt den 1. FC Köln nach nur einer Saison, um sich Benfica Lissabon anzuschließen.

Der Abgang von Jakub Kaminski (24, r.) ist in herber Verlust für den 1. FC Köln. © Ina FASSBENDER/AFP

Der Transfer in die portugiesische Hauptstadt hatte sich bereits in den letzten Tagen angedeutet.

Zwar hatten die Domstädter erst vor wenigen Wochen die Kaufoption für den zuvor vom VfL Wolfsburg ausgeliehenen Polen aktiviert, der neue Vertrag des 24-Jährigen am Geißbockheim enthielt allerdings eine Ausstiegsklausel, die nun gezogen wurde.

Im FC-Trikot konnte sich Kaminski auf Anhieb durchsetzen und sein Potenzial ausschöpfen: Neben Senkrechtstarter Said El Mala (19) war der 31-fache Nationalspieler nicht nur der mit Abstand beste Feldspieler der Kölner, sondern auch einer der Dauerläufer der Liga: Insgesamt 384,2 Kilometer spulte er ab. Geschlagen wird das nur von Maxi Eggestein (29, SC Freiburg), Vladimir Coufal (33, TSG 1899 Hoffenheim) und Kaishu Sano (25, 1. FSV Mainz 05).

Dass er nun zu einem europäischen Spitzenklub wie Benfica Lissabon wechselt, überrascht FC-Geschäftsführer Thomas Kessler (40) daher nicht. Kaminskis Leistungen hätten "natürlich Begehrlichkeiten" geweckt, "weshalb wir immer mit einem Abgang […] rechnen mussten", so Kessler.