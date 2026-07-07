Jetzt ist es offiziell: Dauerläufer verlässt den 1. FC Köln
Köln - Am Ende war der Wechsel nur noch Formsache: Jakub Kaminski (24) verlässt den 1. FC Köln nach nur einer Saison, um sich Benfica Lissabon anzuschließen.
Der Transfer in die portugiesische Hauptstadt hatte sich bereits in den letzten Tagen angedeutet.
Zwar hatten die Domstädter erst vor wenigen Wochen die Kaufoption für den zuvor vom VfL Wolfsburg ausgeliehenen Polen aktiviert, der neue Vertrag des 24-Jährigen am Geißbockheim enthielt allerdings eine Ausstiegsklausel, die nun gezogen wurde.
Im FC-Trikot konnte sich Kaminski auf Anhieb durchsetzen und sein Potenzial ausschöpfen: Neben Senkrechtstarter Said El Mala (19) war der 31-fache Nationalspieler nicht nur der mit Abstand beste Feldspieler der Kölner, sondern auch einer der Dauerläufer der Liga: Insgesamt 384,2 Kilometer spulte er ab. Geschlagen wird das nur von Maxi Eggestein (29, SC Freiburg), Vladimir Coufal (33, TSG 1899 Hoffenheim) und Kaishu Sano (25, 1. FSV Mainz 05).
Dass er nun zu einem europäischen Spitzenklub wie Benfica Lissabon wechselt, überrascht FC-Geschäftsführer Thomas Kessler (40) daher nicht. Kaminskis Leistungen hätten "natürlich Begehrlichkeiten" geweckt, "weshalb wir immer mit einem Abgang […] rechnen mussten", so Kessler.
Jakub Kaminski war drittbester Scorer beim 1. FC Köln
Dem Polen fällt der Abschied indes nicht leicht. Der Wechsel sei schwer, "er bietet mir sportlich aber die Chance auf den nächsten Schritt bei einem großen Club, der international spielt", sagt der 24-Jährige, der diese Möglichkeit unbedingt wahrnehmen wollte.
Dennoch werde er die Rheinländer immer im Herzen tragen, betont Kaminski: "Ich habe mich beim FC, in der Mannschaft und der Stadt Köln vom ersten Tag an unheimlich wohl gefühlt. In diesem Umfeld konnte ich vergangene Saison mein Potenzial abrufen und werde dem FC dafür immer dankbar sein."
In der abgelaufenen Saison stand der Mittelfeldspieler in allen 36 Partien in der Startelf und war mit sieben Toren und fünf Vorlagen der drittbeste Scorer der Domstädter. Wie hoch die Ablöse ausfällt, verraten die Kölner nicht.
Titelfoto: Ina FASSBENDER/AFP