Er soll Trainerteam komplettieren: 1. FC Köln holt Eigengewächs zurück

Köln - Nach der Freistellung von Lukas Kwasniok (44) und dessen Assistenten Frank Kaspari (55) am vergangenen Wochenende hat der 1. FC Köln nach einem weiteren Co-Trainer für den neuen Interim René Wagner (37) gesucht. Nun sind die Geißböcke bei einem ehemaligen Nachwuchsspieler fündig geworden.

Beim Abschiedsspiel von FC-Ikone Lukas Podolski (40) im Oktober 2024 stülpte sich Lukas Sinkiewicz (40. r.) noch einmal das Trikot mit dem Geißbock auf der Brust über. (Archivbild) © Federico Gambarini/dpa

Ab sofort wird Lukas Sinkiewicz (40) das Team rund um Wagner komplettieren. Schon am Freitag soll der 40-Jährige erstmals zusammen mit den Profis auf dem Rasen stehen. Das hat der Aufsteiger am Freitag mitgeteilt.

Demnach habe FC-Geschäftsführer Thomas Kessler (40) explizit nach einem Co-Trainer gesucht, der selbst in der Bundesliga aktiv war. Schließlich sind weder Wagner noch der bereits vor wenigen Tagen vorgestellte Assistenzcoach Armin Reutershahn (66) jemals als Spieler in Deutschlands höchster Spielklasse aufgelaufen.

"Für uns war es wichtig, unser Trainerteam um eine Persönlichkeit zu erweitern, die selbst auf eine erfolgreiche Profikarriere zurückblickt und diese Erfahrung tagtäglich in die Arbeit mit der Mannschaft einbringen kann", erklärt Kessler und ergänzt: "Lukas kennt den FC, ist ein guter Typ und damit eine ideale Ergänzung für unser Trainerteam."

Sinkiewicz war zuletzt zwischen Oktober 2024 und Dezember 2024 Cheftrainer beim Fünftligisten SV Bergisch Gladbach 09, konnte dort mit einem Schnitt von 0,57 Punkten pro Spiel aber nicht überzeugen. Zuvor stand er von Juli 2022 bis April 2023 beim Regionalligisten Bonner SC an der Seitenlinie.

Der 40-Jährige, der wie FC-Ikone Lukas Podolski (40) in Polen geboren wurde, kann allerdings auch auf einen großen Erfahrungsschatz als Co-Trainer zurückblicken: Von Juli 2018 bis Juni 2022 arbeitete Sinkiewicz als Assistent bei der zweiten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf, nachdem er in der Saison 2017/18 André Pawlak (55) und Patrick Helmes (42) in der Zweitvertretung des FC unterstützte.