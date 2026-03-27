Er soll Trainerteam komplettieren: 1. FC Köln holt Eigengewächs zurück
Köln - Nach der Freistellung von Lukas Kwasniok (44) und dessen Assistenten Frank Kaspari (55) am vergangenen Wochenende hat der 1. FC Köln nach einem weiteren Co-Trainer für den neuen Interim René Wagner (37) gesucht. Nun sind die Geißböcke bei einem ehemaligen Nachwuchsspieler fündig geworden.
Ab sofort wird Lukas Sinkiewicz (40) das Team rund um Wagner komplettieren. Schon am Freitag soll der 40-Jährige erstmals zusammen mit den Profis auf dem Rasen stehen. Das hat der Aufsteiger am Freitag mitgeteilt.
Demnach habe FC-Geschäftsführer Thomas Kessler (40) explizit nach einem Co-Trainer gesucht, der selbst in der Bundesliga aktiv war. Schließlich sind weder Wagner noch der bereits vor wenigen Tagen vorgestellte Assistenzcoach Armin Reutershahn (66) jemals als Spieler in Deutschlands höchster Spielklasse aufgelaufen.
"Für uns war es wichtig, unser Trainerteam um eine Persönlichkeit zu erweitern, die selbst auf eine erfolgreiche Profikarriere zurückblickt und diese Erfahrung tagtäglich in die Arbeit mit der Mannschaft einbringen kann", erklärt Kessler und ergänzt: "Lukas kennt den FC, ist ein guter Typ und damit eine ideale Ergänzung für unser Trainerteam."
Sinkiewicz war zuletzt zwischen Oktober 2024 und Dezember 2024 Cheftrainer beim Fünftligisten SV Bergisch Gladbach 09, konnte dort mit einem Schnitt von 0,57 Punkten pro Spiel aber nicht überzeugen. Zuvor stand er von Juli 2022 bis April 2023 beim Regionalligisten Bonner SC an der Seitenlinie.
Der 40-Jährige, der wie FC-Ikone Lukas Podolski (40) in Polen geboren wurde, kann allerdings auch auf einen großen Erfahrungsschatz als Co-Trainer zurückblicken: Von Juli 2018 bis Juni 2022 arbeitete Sinkiewicz als Assistent bei der zweiten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf, nachdem er in der Saison 2017/18 André Pawlak (55) und Patrick Helmes (42) in der Zweitvertretung des FC unterstützte.
Lukas Sinkiewicz feierte als Spieler früh große Erfolge
Als Spieler feierte er sein Bundesligadebüt im Jahr 2004, kurz bevor der FC den Abstieg ins Unterhaus hinnehmen musste. Anschließend gehörte er zwei Jahre lang zu den Stammspielern und durfte in dieser Zeit sogar dreimal für die deutsche Nationalelf auflaufen.
Zur Saison 2007/08 wechselte er schließlich ausgerechnet zu Rhein-Rivale Bayer 04 Leverkusen, erlitt dort aber schon in seiner ersten Spielzeit einen Kreuzbandriss. Es folgten Stationen beim FC Augsburg und beim VfL Bochum, aufgrund von mehreren Verletzungen erreichte er allerdings nie wieder das Niveau von seinen Anfangsjahren.
Seine Profi-Karriere beendet er schließlich nach der Saison 2014/15.
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa