Ist er die Lösung für mehr Tore? 1. FC Köln hat wohl diesen Absteiger auf dem Zettel
Köln - Obwohl rund um das Geißbockheim etliche Gerüchte kursieren, warten die Fans des 1. FC Köln noch immer auf den ersten Sommertransfer. Auch ein Stürmer auf den Zetteln der Bosse stehen.
Wie das Fußball-Fachmagazin "Kicker" in seiner Donnerstagsausgabe berichtet, haben sich die Verantwortlichen der Domstädter zuletzt wohl auch mit einer Verpflichtung von Marvin Pieringer beschäftigt.
Der 26-Jährige steht aktuell noch bei Neu-Zweitligist 1. FC Heidenheim unter Vertrag. Soll jetzt ausgerechnet ein Absteiger das Sturmproblem der Kölner lösen? Tatsächlich gehörte Pieringer in einem schwachen Bundesliga-Team noch zu den besseren Akteuren.
Mit immerhin fünf Scorerpunkten hat der Mittelstürmer derzeit einen Marktwert von rund drei Millionen Euro. Auch andere Bundesligisten seien an ihm interessiert. Mit dem FCH die Mission Wiederaufstieg starten, will Pieringer wohl nicht.
Aufgrund des Umstands, dass sein Arbeitsvertrag auf dem Schlossberg ohnehin im kommenden Jahr ausläuft, könnte der Stürmer relativ günstig zu haben sein. Ende Juni endete eine Ausstiegsklausel. Die Ablöse kann nun frei verhandelt werden.
Marvin Pieringer trifft in etwa jedem fünften Bundesliga-Spiel
Pieringer schnürt bereits seit 2023 für Heidenheim die Fußballschuhe. In dieser Zeit absolvierte er 101 Pflichtspiele, davon 89 im Oberhaus. Während seiner Bundesliga-Karriere traf der 26-Jährige insgesamt 17 Mal ins Schwarze.
Sogar ein wenig internationale Erfahrung bringt der 1,91 m große Offensivmann mit. Mit den Brenz-Kickern stand er fünfmal in der UEFA-Conference-League auf dem Platz. Wie konkret das Interesse des 1. FC Köln ist, geht aus dem Bericht nicht hervor.
Was dagegen bereits in Stein gemeißelt ist, sind die ersten Partien der kommenden Bundesliga-Saison. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Donnerstag nämlich den neuen Spielplan veröffentlicht.
Die Geißböcke starten demnach am 29./30. August mit einem Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Ob Trainer René Wagner dann auf Jungstar Said El Mala (19) zählen kann, ist eher unwahrscheinlich. Das Interesse aus England ist weiterhin groß.
Titelfoto: Harry Langer/dpa