Ist er die Lösung für mehr Tore? 1. FC Köln hat wohl diesen Absteiger auf dem Zettel

504 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Rund um das Geißbockheim kreisen viele Gerüchte, doch einen Neuzugang konnte der 1. FC Köln bislang noch nicht vermelden. Jetzt kursiert ein neuer Name.

Von Frederick Rook

Köln - Obwohl rund um das Geißbockheim etliche Gerüchte kursieren, warten die Fans des 1. FC Köln noch immer auf den ersten Sommertransfer. Auch ein Stürmer auf den Zetteln der Bosse stehen.

Marvin Pieringer (26) steht bis Sommer 2027 noch beim 1. FC Heidenheim unter Vertrag.
Marvin Pieringer (26) steht bis Sommer 2027 noch beim 1. FC Heidenheim unter Vertrag.  © Harry Langer/dpa

Wie das Fußball-Fachmagazin "Kicker" in seiner Donnerstagsausgabe berichtet, haben sich die Verantwortlichen der Domstädter zuletzt wohl auch mit einer Verpflichtung von Marvin Pieringer beschäftigt.

Der 26-Jährige steht aktuell noch bei Neu-Zweitligist 1. FC Heidenheim unter Vertrag. Soll jetzt ausgerechnet ein Absteiger das Sturmproblem der Kölner lösen? Tatsächlich gehörte Pieringer in einem schwachen Bundesliga-Team noch zu den besseren Akteuren.

Mit immerhin fünf Scorerpunkten hat der Mittelstürmer derzeit einen Marktwert von rund drei Millionen Euro. Auch andere Bundesligisten seien an ihm interessiert. Mit dem FCH die Mission Wiederaufstieg starten, will Pieringer wohl nicht.

Was wird aus El Mala? FC-Legende Müller mit klarer Botschaft im Transferpoker
1. FC Köln Was wird aus El Mala? FC-Legende Müller mit klarer Botschaft im Transferpoker

Aufgrund des Umstands, dass sein Arbeitsvertrag auf dem Schlossberg ohnehin im kommenden Jahr ausläuft, könnte der Stürmer relativ günstig zu haben sein. Ende Juni endete eine Ausstiegsklausel. Die Ablöse kann nun frei verhandelt werden.

Marvin Pieringer trifft in etwa jedem fünften Bundesliga-Spiel

Nach dem Abstieg in der zweiten Liga aufzulaufen, kommt für den 26-jährigen Mittelstürmer eher nicht infrage.
Nach dem Abstieg in der zweiten Liga aufzulaufen, kommt für den 26-jährigen Mittelstürmer eher nicht infrage.  © David Inderlied/dpa

Pieringer schnürt bereits seit 2023 für Heidenheim die Fußballschuhe. In dieser Zeit absolvierte er 101 Pflichtspiele, davon 89 im Oberhaus. Während seiner Bundesliga-Karriere traf der 26-Jährige insgesamt 17 Mal ins Schwarze.

Sogar ein wenig internationale Erfahrung bringt der 1,91 m große Offensivmann mit. Mit den Brenz-Kickern stand er fünfmal in der UEFA-Conference-League auf dem Platz. Wie konkret das Interesse des 1. FC Köln ist, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Was dagegen bereits in Stein gemeißelt ist, sind die ersten Partien der kommenden Bundesliga-Saison. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Donnerstag nämlich den neuen Spielplan veröffentlicht.

Neuer Bundesliga-Spielplan offiziell veröffentlicht: 1. FC Köln darf sich über Heim-Auftakt freuen
1. FC Köln Neuer Bundesliga-Spielplan offiziell veröffentlicht: 1. FC Köln darf sich über Heim-Auftakt freuen

Die Geißböcke starten demnach am 29./30. August mit einem Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Ob Trainer René Wagner dann auf Jungstar Said El Mala (19) zählen kann, ist eher unwahrscheinlich. Das Interesse aus England ist weiterhin groß.

Titelfoto: Harry Langer/dpa

Mehr zum Thema 1. FC Köln: