Ist er die Lösung für mehr Tore? 1. FC Köln hat wohl diesen Absteiger auf dem Zettel

Köln - Obwohl rund um das Geißbockheim etliche Gerüchte kursieren, warten die Fans des 1. FC Köln noch immer auf den ersten Sommertransfer. Auch ein Stürmer auf den Zetteln der Bosse stehen.

Marvin Pieringer (26) steht bis Sommer 2027 noch beim 1. FC Heidenheim unter Vertrag. © Harry Langer/dpa

Wie das Fußball-Fachmagazin "Kicker" in seiner Donnerstagsausgabe berichtet, haben sich die Verantwortlichen der Domstädter zuletzt wohl auch mit einer Verpflichtung von Marvin Pieringer beschäftigt.

Der 26-Jährige steht aktuell noch bei Neu-Zweitligist 1. FC Heidenheim unter Vertrag. Soll jetzt ausgerechnet ein Absteiger das Sturmproblem der Kölner lösen? Tatsächlich gehörte Pieringer in einem schwachen Bundesliga-Team noch zu den besseren Akteuren.

Mit immerhin fünf Scorerpunkten hat der Mittelstürmer derzeit einen Marktwert von rund drei Millionen Euro. Auch andere Bundesligisten seien an ihm interessiert. Mit dem FCH die Mission Wiederaufstieg starten, will Pieringer wohl nicht.

Aufgrund des Umstands, dass sein Arbeitsvertrag auf dem Schlossberg ohnehin im kommenden Jahr ausläuft, könnte der Stürmer relativ günstig zu haben sein. Ende Juni endete eine Ausstiegsklausel. Die Ablöse kann nun frei verhandelt werden.