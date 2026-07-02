02.07.2026 20:00 Streitpunkt FC-Trainingsgelände: Kölner Stadtrat leitet Lösungsansatz in die Wege

Im Streit um das Trainingszentrum des 1. FC Köln stößt der Kölner Stadtrat eine Lösung an. Die Mehrheit stimmt für die Sanierung von städtischen Sportanlagen.

Von David Hammersen Köln - Der Kölner Stadtrat hat im jahrelangen Streit um den Ausbau des Trainingsgeländes am Geißbockheim vom 1. FC Köln im Stadtteil Sülz einen Lösungsansatz in die Wege geleitet. Eine Mehrheit der Ratsmitglieder stimmte für eine von der SPD-Fraktion eingebrachte Initiative zur Zukunft des Trainingszentrums.

Im Streit um den Ausbau des Trainingsgeländes am Geißbockheim scheint eine Lösung gefunden zu sein. © Rolf Vennenbernd/dpa Der Lösungsansatz soll dem Fußball-Bundesligisten drei bestehende städtische Sportplätze in der Nähe des Geißbockheims zur Verfügung stellen, die der 1. FC Köln zu Teilen auf eigene Kosten sanieren und nutzen soll. Konkret geht es dabei um städtische Sportplätze am Fort Deckstein, die der Bundesligist als sogenannte "Satellitenplätze" verwenden kann. Die Initiative wird nach der Zustimmung im Rat nun im nächsten Schritt von der Kölner Stadtverwaltung ergebnisoffen geprüft. Der Bundesligist hatte den Lösungsvorschlag der Kölner SPD-Fraktion im Vorhinein begrüßt. "Er ist ein pragmatischer Kompromiss und schafft eine echte Win-win-Situation: Wir nehmen als 1. FC Köln eigenes Geld in die Hand, um veraltete städtische Sportanlagen zu ertüchtigen", sagte Philipp Türoff (50), Geschäftsführer des 1. FC Köln in einer Vereinsmitteilung. 1. FC Köln 1. FC Köln: WM-Shootingstar im Anflug aufs Geißbockheim? "Für uns bietet dieses Konzept nach jahrelangen Hängepartien endlich eine Perspektive, um unsere drängende Platznot spürbar zu lindern", sagte Türoff. Außerhalb der Nutzungszeiten des 1. FC Köln könne demnach der Kölner Breitensport von den neuen Sportanlagen profitieren.

Naturschützer klagen

Die Mehrheit im Kölner Rathaus stimmt für die Sanierung von drei bestehenden städtischen Sportanlagen. © Oliver Berg/dpa Darum geht es: Der von der Stadt Köln im Jahr 2020 beschlossene Bebauungsplan mit dem Titel "RheinEnergieSportpark in Köln-Sülz" ist umstritten. Der Verein will die bestehende Sportanlage rund um das im Stadtteil Sülz gelegene Geißbockheim aus Platzgründen erweitern, um mit einem ausgebauten Trainingszentrum im Profifußball konkurrenzfähig zu sein. Als Ausgleich sollen laut des Bebauungsplanes von 2020 im Grüngürtel der Stadt auf der sogenannten Gleueler Wiese Kleinspielfelder für die Öffentlichkeit entstehen. 1. FC Köln Erster Sommertransfer fix: 1. FC Köln schnappt sich Abwehrhüne vom 1. FC Nürnberg Naturschützer kritisieren die dadurch entstehende Vollversiegelung und den Verlust für die Allgemeinheit der unter Denkmal- und Landschaftsschutz gestellten Grünfläche. Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht (OVG) hatte den Bebauungsplan im Jahr 2022 deshalb gekippt. Der Verein ging daraufhin in Revision. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte diese Entscheidung im April 2024 aufgehoben und den Streit zu einer weiteren Verhandlung und neuen Entscheidung zurück zum Oberverwaltungsgericht in Münster verwiesen.

Fanszene macht sich für Verbleib stark