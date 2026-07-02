Neuer Bundesliga-Spielplan offiziell veröffentlicht: 1. FC Köln darf sich über Heim-Auftakt freuen

Köln - Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Donnerstagvormittag den Spielplan für die anstehende Bundesliga -Saison veröffentlicht. Der 1. FC Köln darf die Spielzeit dabei im heimischen RheinEnergie-Stadion eröffnen.

Der 1. FC Köln empfängt zum Start in die neue Bundesliga-Saison die TSG 1899 Hoffenheim im heimischen RheinEnergie-Stadion. (Archvibild) © Federico Gambarini/dpa

Am 29. oder 30. August empfangen die Domstädter die letztjährige Überraschungsmannschaft aus Hoffenheim zum ersten Spieltag - natürlich mit Ex-FC-Star Tim Lemperle (24).

Das nächste Highlight für die Mannschaft von René Wagner (37) steht dann schon wenige Wochen später am fünften Spieltag (9. bis 11. Oktober) an, wenn die Kölner Erzrivale Borussia Mönchengladbach in Müngersdorf zum Rhein-Derby empfangen.

Das Nachbarschaftsduell gegen Bayer 04 Leverkusen findet derweil am 9. Spieltag (6. bis 8. November) statt. Auch hier dürfen sich die Kölner über ein Heimspiel freuen.

Zwei Wochen später müssen die Rheinländer dann am 10. Spieltag (20. bis 22. November) zum Rekordmeister nach München reisen. Das Duell gegen Borussia Dortmund ist hingegen erst für das neue Jahr terminiert (16. Spieltag, 12. bis 14. Januar 2027).