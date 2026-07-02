Neuer Bundesliga-Spielplan offiziell veröffentlicht: 1. FC Köln darf sich über Heim-Auftakt freuen
Köln - Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Donnerstagvormittag den Spielplan für die anstehende Bundesliga-Saison veröffentlicht. Der 1. FC Köln darf die Spielzeit dabei im heimischen RheinEnergie-Stadion eröffnen.
Am 29. oder 30. August empfangen die Domstädter die letztjährige Überraschungsmannschaft aus Hoffenheim zum ersten Spieltag - natürlich mit Ex-FC-Star Tim Lemperle (24).
Das nächste Highlight für die Mannschaft von René Wagner (37) steht dann schon wenige Wochen später am fünften Spieltag (9. bis 11. Oktober) an, wenn die Kölner Erzrivale Borussia Mönchengladbach in Müngersdorf zum Rhein-Derby empfangen.
Das Nachbarschaftsduell gegen Bayer 04 Leverkusen findet derweil am 9. Spieltag (6. bis 8. November) statt. Auch hier dürfen sich die Kölner über ein Heimspiel freuen.
Zwei Wochen später müssen die Rheinländer dann am 10. Spieltag (20. bis 22. November) zum Rekordmeister nach München reisen. Das Duell gegen Borussia Dortmund ist hingegen erst für das neue Jahr terminiert (16. Spieltag, 12. bis 14. Januar 2027).
Zum Abschluss der Hinrunde am 17. Spieltag (15. bis 17. Januar 2027) gastiert Aufsteiger SC Paderborn in Köln.
Den kompletten Spielplan findet Ihr unter "www.dfl.de".
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa