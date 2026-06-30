1. FC Köln: WM-Shootingstar im Anflug aufs Geißbockheim?

Köln - Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada dient für viele Spieler auch als Schaufenster, um sich für neue Klubs zu empfehlen. Auch beim 1. FC Köln soll ein WM-Shootingstar ins Blickfeld gerückt sein.

Shootingstar Ermin Mahmic (21) erzielte bei der Fußball-Weltmeisterschaft bislang zwei Tore für Bosnien-Herzegowina. © IMAGO / Belga

Die Rede ist von Ermin Mahmic (21), der aktuell für Bosnien-Herzegowina an der Weltmeisterschaft teilnimmt - und bereits zwei Treffer erzielen konnte.

Der Offensivakteur traf als Joker bei der herben 1:4-Niederlage gegen die Schweiz. Außerdem war er als Einwechselspieler beim wichtigen 3:1-Sieg gegen Katar erfolgreich, durch den die Südosteuropäer in die Runde der letzten 32 Teams einziehen konnten. Dort kommt es am 2. Juli zum Aufeinandertreffen mit Co-Gastgeber USA.

Wie "Sky" berichtet, sollen aber nicht nur die Geißböcke Interesse an dem 21-Jährigen haben, sondern auch andere Bundesligisten scheinen den offensiven Mittelfeldspieler ins Auge gefasst zu haben.

So soll er vor allem bei Eintracht Frankfurt, Mainz 05 sowie der TSG Hoffenheim hoch im Kurst stehen.

Doch auch internationale Klubs sollen den WM-Shootingstar auf dem Zettel haben. Demnach gebe es Anfragen aus England und Italien. Besonders die Serie-A-Klubs Lazio Rom und Como scheinen großes Interesse zu haben.