1. FC Köln: WM-Shootingstar im Anflug aufs Geißbockheim?
Köln - Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada dient für viele Spieler auch als Schaufenster, um sich für neue Klubs zu empfehlen. Auch beim 1. FC Köln soll ein WM-Shootingstar ins Blickfeld gerückt sein.
Die Rede ist von Ermin Mahmic (21), der aktuell für Bosnien-Herzegowina an der Weltmeisterschaft teilnimmt - und bereits zwei Treffer erzielen konnte.
Der Offensivakteur traf als Joker bei der herben 1:4-Niederlage gegen die Schweiz. Außerdem war er als Einwechselspieler beim wichtigen 3:1-Sieg gegen Katar erfolgreich, durch den die Südosteuropäer in die Runde der letzten 32 Teams einziehen konnten. Dort kommt es am 2. Juli zum Aufeinandertreffen mit Co-Gastgeber USA.
Wie "Sky" berichtet, sollen aber nicht nur die Geißböcke Interesse an dem 21-Jährigen haben, sondern auch andere Bundesligisten scheinen den offensiven Mittelfeldspieler ins Auge gefasst zu haben.
So soll er vor allem bei Eintracht Frankfurt, Mainz 05 sowie der TSG Hoffenheim hoch im Kurst stehen.
Doch auch internationale Klubs sollen den WM-Shootingstar auf dem Zettel haben. Demnach gebe es Anfragen aus England und Italien. Besonders die Serie-A-Klubs Lazio Rom und Como scheinen großes Interesse zu haben.
1. FC Köln: Wird Ermin Mahmic der Ersatz für Jakub Kaminski oder Said El Mala?
Aktuell steht Mahmic bei Slovan Liberec in Tschechien unter Vertrag. Vor einem Jahr war er allerdings noch für den SV Lafnitz in Österreich aktiv.
In seiner ersten Saison beim tschechischen Traditionsklub kam er auf 28 Spiele, in denen er sieben Treffer erzielen und drei weitere vorbereiten konnte.
Eine Verpflichtung könnte jedoch ein kostspieliges Abenteuer werden. Denn die Tschechen rufen rund zehn Millionen Euro für den WM-Shootingstar auf.
Allerdings steht Jakub Kaminski (24) vor dem Abflug nach England. In den nächsten Tagen könnte der Klub des deutschen Trainers Fabian Hürzeler (34), Brighton & Hove Albion, die Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro ziehen, sodass ein Großteil der Einnahmen reinvestiert werden könnte.
Zudem ist auch noch nicht klar, ob Youngster Said El Mala (19) die Domstädter noch verlässt. In Offensivakteur Mahmic hätten die Kölner aber schon eine Alternative für die beiden Flügelspieler.
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