Erstes Treffen schon vereinbart! 1. FC Köln baggert an BVB-Juwel

Köln/Dortmund - Der 1. FC Köln bastelt weiter an seinem Kader der Zukunft! Nachdem im Winter insbesondere die Defensive durch Neuzugänge stabilisiert werden konnte, steht nun angeblich ein Offensivspieler vom BVB auf dem Wunschzettel von Christian Keller (46).

Julian Hettwer (21), hier im Testspiel mit den BVB-Profis gegen Cerezo Osaka im Juli 2024, sorgt aktuell in der 3. Liga für Furore. © Paul Miller/AFP

Der bei den Fans nicht unumstrittene Sport-Geschäftsführer soll sich nämlich intensiv um die Dienste von Julian Hettwer (21) bemühen. Der sorgt aktuell mit der Dortmunder Zweitvertretung für Furore, ist sogar Topscorer in der 3. Liga (elf Tore, sechs Vorlagen).

Dass der FC den gebürtigen Bochumer gern unter Vertrag nehmen würde, ist bereits seit mehreren Monaten bekannt. Ende November soll Keller sogar extra nach Dortmund gereist sein, um den 21-Jährigen beim 3:1-Sieg der Schwarz-Gelben gegen Erzgebirge Aue mit eigenen Augen zu begutachten.

Und was er gesehen hat, dürfte dem 46-Jährigen gefallen haben: Wie so oft in dieser Saison setzte Hettwer dem Spiel seinen Stempel auf und war mit einem Doppelpack der Matchwinner.

Wie der Kölner Express nun berichtet, soll am Mittwoch sogar schon ein erstes Treffen zwischen den FC-Bossen und der Spielerseite vereinbart worden sein. Demnach wolle man über einen Sommer-Transfer des 21-Jährigen sprechen - schließlich endet Hettwers Kontrakt beim BVB zum Saisonende.